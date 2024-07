Este domingo la delegación mexicana sumó su primera medalla en los Juegos Olímpicos de París 2024 tras derrotar a Países Bajos en tiro con arco femenil, en una competencia donde en el equipo rival había una arquera mexicana, pero representando a la bandera neerlandesa.

Se trata de Gaby Schloesser, que nació el 18 de febrero de 1994 en Tijuana, Baja California, incluso jugó unos Juegos Olímpicos bajo la Bandera tricolor en Rio 2016, pero cambió de nacionalidad en 2020 a raíz de su matrimonio y ayer perdió la batalla por el tercer lugar frente a Alejandra Valencia, Ana Pau Vázquez y Ángela Ruiz.

Sus segundos Juegos Olímpicos fueron en Tokio 2020, ya como representante de los Países Bajos y donde ganó medalla de plata tras caer contra Corea del Sur, país que volvió a derrotarlas en París.

Dicha derrota le presentó la oportunidad de ganar el bronce nada más y nada menos que contra México; sin embargo, las arqueras tricolores vencieron por 6-2.

"Fue mentalmente un poco agotador, pero al mismo tiempo trataba de enfocarme en el proceso que tenía. Cuando enfrentamos a Corea del Sur, me apoyaban. Pero cuando fue contra México, ya nada. Hasta me gritaban 'No Era Penal'.

"Esta competencia fue extra especial, pero estoy muy feliz por ellos. Tanto a Alejandra y a Miguel, con quienes tuve la oportunidad de trabajar. Cuando ganaron los felicité a todos. El abrazo con ellos fue suficiente para que vean que estoy feliz por ellos", declaró al final de la competencia.

