Para Cardozo, plantel corto fue el motivo de su fracaso en Chivas

Ni falta de disciplina ni falta de convencimiento. Para José Saturnino Cardozo, el principal motivo de su fracaso en Chivas fue el plantel del Guadalajara, corto y demasiado joven, cuyo nivel se veía afectado inmediatamente sí un elemento no rendía al cien por ciento.

"Eso hablamos con los jugadores cuando arrancó el campeonato, que nosotros teníamos que estar los 11 prendidos, si nosotros no arrancábamos con uno dos jugadores que no estaban en su mejor nivel, nosotros íbamos a sufrir", dijo el entrenador con la cadena Fox Sports.

El exgoleador elogia a Mier, Molina y Villalpando, los jugadores que eligió para reforzar el Rebaño, pero revela que la directiva no pudo traer un jugador cuyo nombre no reveló, aunque, dijo, juega en "una posición muy importante".

"Tuvimos un plantel que de repente hay jugadores que no juegan al cien por una pequeña lesión, muchas veces uno tiene poca posibilidad de elegir a otros jugadores. Por ejemplo, el último partido que jugamos los dos laterales izquierdos estaban lesionados; quise traer un lateral izquierdo de la segunda división, también estaba lesionado. Entonces tuvimos que poner a Tony (Alfaro) de lateral izquierdo y para mí cumplió bastante bien. De ahí en más, me parece que nos empezamos a contagiar de la mala y por eso el bajón que tuvo Chivas".

La juventud del plantel rojiblanco es otro factor que el entrenador pone en la balanza.

"(Chivas) necesita jugadores con más rodaje, con más partidos para que puedan asumir toda la responsabilidad".

"Recuerden que estar en un equipo grande no es fácil, el peso es muy fuerte para cualquier jugador, más para un plantel joven como tenemos nosotros, un plantel que juega el Clásico con siete jugadores de 20 años".

Cardozo ubica en la jornada seis, en el partido contra Necaxa, el punto de inflexión que llevó a su salida del equipo.

"De ahí me parece que vino el bajón, porque individualmente no anduvimos bien. Uno o dos jugadores no estaban en su mejor momento y eso repercute mucho porque no tenemos jugadores que de repente te pueda marcar la diferencia".

Ante los límites que la tradición le impone a Chivas, Cardozo propone como solución tener tolerancia para permitir procesos más largos.

"Los demás equipos tienen mercado libre para comprar en todas partes, sin embargo Chivas no puede y necesita a los mejores futbolistas mexicanos para poder competir, pero sabemos perfectamente que eso no va a suceder, entonces lo que tiene que buscar Chivas para mí es darle un proceso mucho más largo al entrenador y buscar diseñar un plantel con por lo menos cuatro, cinco firguras importantes mexicanos que te puedan dar el equilibrio para tratar de pelear títulos".

RR