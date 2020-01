Para Atlas es una obligación ganarle a Tigres

La derrota ante el Puebla como local en la fecha dos tiene al Atlas dolido, están golpeados porque mínimo debieron haber sumado un punto y ahora la visita que harán a Monterrey para enfrentar a Tigres exige triunfo porque el problema de cociente ahí está, además quieren brindarle apoyo incondicional al técnico, Leandro Cufré, lo cual solamente es sumando de tres, señaló Ismael Govea.

''Vamos contra un equipo que no será nada fácil. Estamos trabajando para darlo todo, también para jugarle al tú por tú, en busca de los tres puntos y más que nada, trabajar. Es un rival al que enfrentaremos y de visitantes, vamos por el triunfo, por los tres puntos''.

Aseguró Govea que en el equipo está creciendo de manera individual y eso beneficia en lo colectivo, lo cual espera se refleje en este duelo de la jornada tres, ante los Tigres, equipo que para abrirlo es difícil pero no imposible.

''Cada uno está creciendo con los partidos, queremos seguir sumando puntos para encontrar la calificación. Todos estamos mejorando mucho y la verdad es que queremos demostrar de qué estamos hechos; hemos trabajado muy fuerte y muy bien''.

Le gustó la conducta que tuvo la afición en el cotejo del pasado miércoles en la Copa MX, donde ganaron al Toluca 2-1, porque se comportaron como debe ser, al tiempo que señaló, en el encuentro ante el Puebla mucho tuvo que ver Nicolás Vikonis.

''El portero del equipo rival lo provocó, pero es cosa que ya se mejoró en la Copa, estamos contentos con la afición. Sabemos que nos hace falta la afición en los trámites de los partidos''.

Respeto al Preolímpico que se avecina, el canterano rojinegro quiere ser tomado en cuenta para jugarlo, no se adelanta y sabe que si equipo anda bien para las convocatorias, no habrá tanto problema, de lo contrario sí tendrá que hablar con el técnico Leandro Cufré para solicitarle su apoyo, que lo deje ir a la Selección.

''Uno más que nada quiere estar en el proceso de la Selección, el Preolímpico, pero primero debo enfocarme en el equipo, ya luego si me toca para la eliminatoria entonces enfocarme allá. Vamos a ir paso a paso en el presente y me enfoco en donde me toca estar''.

