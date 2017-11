Paolo Guerrero podría no jugar repechaje con Perú por dopaje

La estrella peruana Paolo Guerrero habría obtenido un "resultado adverso" en un control antidopaje tras el duelo con Argentina, que podría dejarlo fuera del repechaje ante Nueva Zelanda, informaron este viernes medios peruanos y brasileños.

"Lo que existe hasta el momento es un resultado analítico adverso (RAA) para una sustancia S6 estimulante. Puede venir de una medicación utilizada, y allí el resultado no se considera positivo", confirmó a su vez el presidente de la Comisión de Control de Doping de la Confederación Brasileña de Futbol, Fernando Solera, a SportTV.

"Hasta ese momento a Guerrero no se le considera dopado", agregó.

Perú debe enfrentar en repechaje a Nueva Zelanda el 11 y el 15 de noviembre por un cupo al Mundial de Rusia 2018. Si el examen antidoping es positivo, Guerrero no sólo arriesgaría su participación en la repesca sino también en el propio Mundial, en caso de que Perú clasifique.

Según detalló Solera a un blog de la cadena ESPN, la información la recibió a su correo electrónico particular, pero "aún no podemos entrar a hablar de qué sustancia es y por qué. El jugador tienen derecho a la defensa y demostrar qué es esa sustancia".

Guerrero, artillero del Flamengo de Brasil, entrenaba con normalidad el viernes en su club, según la prensa de ese país.

Aunque la Federación Peruana de Futbol (FPF) no se ha pronunciado aún, la peruana Radio Programas aseguró también el viernes que la organización ya fue notificada de un "resultado analítico adverso" en el examen antidopaje tras el duelo del 5 de octubre en La Bombonera de Buenos Aires.

En Perú, los entrenamientos de la selección se desarrollaban con normalidad aunque imágenes de televisión mostraban al DT de Perú, el argentino Ricardo Gareca, cabizbajo y conversando preocupadamente con el director deportivo Juan Carlos Oblitas.

Al término de los entrenamientos, el volante Yoshimar Yotún dijo desconocer del caso: "No entiendo nada. He estado entrenando, no sé", aseguró a la prensa.

Más temprano, la cadena de televisión ESPN aseguró que Guerrero había dado positivo en el control antidoping. "Ha dado positivo en el partido con Argentina. Es una sustancia, una droga social. Está confirmado en doping, la sustancia aún no se dio a conocer. Esto lo va a sacar del repechaje", aseguró un conductor.