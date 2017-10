Panamá se juega su sueño ante Costa Rica

Aturdida por la goleada que le propinó Estados Unidos, pero animada después por el empate de Costa Rica con Honduras, Panamá se juega ante la clasificada Selección tica su última oportunidad en su sueño de avanzar directamente al Mundial o ir al Repechaje en el cierre de las eliminatorias mundialistas de la Concacaf.

Panamá, que en las dos últimas eliminatorias no ha podido pasar del empate como local frente a Costa Rica, deberá cambiar ese cliché. Pero no será fácil, los costarricenses advirtieron que no van a regalar nada.

“Jugaremos por nosotros mismos, nos gusta ganar”, advirtió el volante costarricense Celso Borges. “No regalamos nada; será un partido bonito para jugarlo frente a Panamá que está necesitado”.

El empate agónico con que Costa Rica obtuvo el boleto a Rusia 2018 dio fuerte dosis de oxígeno a Panamá, ya que un triunfo de Honduras la hubiera enviado al quinto puesto de la tabla a falta de una fecha.

Panamá tiene mejores posibilidades que Honduras de asegurar el Repechaje debido a la diferencia de goles, pero está obligada a sacar los tres puntos —si pierde o empata quedaría fuera si Honduras gana a México—.

También puede darse el caso de que avance directamente si le gana a Costa Rica, y Estados Unidos pierde en Trinidad y Tobago.