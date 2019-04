Palencia niega conversaciones con Chivas

Después de evitar el descenso con Lobos BUAP, el director técnico Juan Francisco Palencia descartó que se encuentre en pláticas para dirigir a otro club, luego que en días pasados fue colocado de manera extraoficial como un candidato para entrenar a Chivas de Guadalajara en el próximo certamen.

Palencia se encuentra enfocado en el conjunto licántropo en este Torneo Clausura 2019 de la Liga MX, donde consiguió el objetivo principal, que fue lograr la permanencia en la máxima categoría del futbol mexicano.

"De momento no he hablado con nadie; es un rumor y ya está".

"No, la verdad yo no he hablado con nadie, de momento no he hablado con nadie, creo que aquí lo más importante es que todos somos profesionales. Es un rumor como bien lo dijiste. Lo dijo alguien, es un rumor y ya está. Yo me centro mucho en mi trabajo. Para empezar, hay que ser profesionales en esto, entonces yo estoy metido simplemente en Lobos", subrayó.

Ante los medios de comunicación, Palencia también expresó que por el momento no existe algún acuerdo de renovación para continuar con el club poblano una vez que acabe el presente certamen.

"Bueno, de renovación no hemos hablado nada. Yo termino contrato en mayo", indicó el estratega, quien a pesar de lo anterior sí ha tenido opinión sobre el armado del plantel para el siguiente Apertura 2019.

"De renovación no hemos hablado. Yo termino contrato en mayo".

"Sí que hemos hablado del plantel, de quienes posiblemente nos podemos hacer para la siguiente temporada. Como bien saben todos tenemos mucha gente que es cedida y ya hemos tenido dos, tres, platicas de ver quiénes son los posibles jugadores de los que nos podemos hacer", comentó.

El próximo rival de los Lobos de Palencia son precisamente las Chivas, a las que visitarán el próximo sábado a las 21:00 horas.

RR