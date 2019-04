Varela explica apuesta de Chivas 

Chivas arde de nueva cuenta y la directiva busca soluciones a corto y a largo plazo.

Tras el cese de José Saturnino Cardozo como técnico del equipo por los malos resultados, la dirigencia del Rebaño resolvió en lo inmediato con la designación de Alberto Coyote como timonel por lo que resta del torneo, mientras se da a la tarea de analizar y buscar a quien pretenden sea su apuesta para un nuevo proyecto.

El antes y después de la salida de Cardozo ha dejado muchas interrogantes.

Juan Mariano Varela, coordinador deportivo del Guadalajara, tiene las respuestas.

-¿Por qué mantuvieron a Cardozo después de las dos derrotas ante América y a sabiendas de que venía la pausa por la Fecha FIFA?

-Al final entendemos que hay momentos en el futbol. Hay que recordar que antes de los dos Clásicos el equipo siempre estuvo en zona de calificación. Después, sí tuvimos una actuación desastrosa en el torneo de Copa donde el rendimiento fue muy malo y la actitud también, hay que reconocerlo, pero en el Clásico de Liga creemos que hubo circunstancias como la expulsión de (Jesús) Molina que influyeron bastante en el resultado y aquí no hay reproche para la actitud del equipo. Tras eso se hizo un análisis de los partidos que venían y al final con esta pausa por la Fecha FIFA y pensando que venía Pumas, la realidad es que de haber ganado estaríamos peleando la calificación, por eso le dimos el respaldo a Cardozo en algo consensuado con Amaury (Vergara) y José Luis (Higuera). No somos de cortar procesos, pero era difícil sostenerlo por la situación, por los resultados y el rendimiento del equipo.

- ¿Qué pesó más para la decisión de cesar a Cardozo, los malos resultados o el rendimiento del equipo?

-Hay una mezcla, porque al final nosotros como directivos dependemos mucho del resultado y eso viene aparejado con el rendimiento del equipo, entonces no se consiguió ninguno de los objetivos. Igual entendemos que se pueden dar resultados adversos, pero cuando ves que un equipo se entrega, propone, el arquero rival es figura, hay balones en los postes, el análisis es otro. Acá no fue el caso y la mezcla de estos factores fue clave para que tomáramos esa decisión.

- ¿En algún momento pensaron en traer a alguien externo a dirigir lo que resta del torneo, o la apuesta siempre fue por Alberto Coyote?

-Después de la Fecha FIFA nos pusimos ese escenario de hacer un cambio y siempre pensamos en alguien que fuera cercano al equipo. Coyote está preparado, conoce perfectamente lo que es Chivas, fue un referente y además nos parecía riesgoso buscar a alguien externo. La decisión fue muy bien pensada.

-¿Le pusieron alguna meta de puntos a Coyote?

-Él sabe la exigencia de este equipo, ahora la postura es un apoyo total a su trabajo, sabe que tiene que sacar el carácter y el compromiso de los jugadores así que es momento de aceptar el mal momento que estamos pasando, estamos apenados con nuestra afición y sabemos que tenemos que estar más unidos que nunca.

-¿En este momento están buscando técnico?

-Estamos buscando técnico desde ya, no queremos apresurar nada, tenemos que hacer un análisis muy puntual porque siempre apostaremos a proyectos largos. Hay que tomar la decisión correcta y eso conlleva ir, entrevistar y analizar, porque no llevamos prisa.

-¿Hay algún perfil de técnico que estén buscando en específico?

-No, no podemos cerrarnos posibilidades antes de empezar, vamos a buscar aquí, en Sudamérica, Europa, es decir, se nos viene mucho trabajo a toda la directiva porque todos estamos involucrados.

-¿Alberto Coyote es una opción real para el próximo torneo?

-No descartamos nada, al final esto es de rendimiento, de resultados. Coyote tiene todo nuestro apoyo, y en realidad depende completamente de él.

Las vueltas del futbol

Si con alguien ha compartido la vida y el futbol Mariano Varela, ése es Alberto Coyote.

De hecho, Coyote fue la razón de que durante mucho tiempo Varela Garza fuera suplente en el Rebaño. Ahora, es Mariano quien le da la oportunidad al ex capitán rojiblanco de ser timonel en el Guadalajara.

“Es lo bonito del futbol, con Alberto tengo una amistad de muchos años, fuimos compañeros en la misma posición, éramos compañeros en la concentración, estudiamos juntos el curso de entrenador. He visto su crecimiento como técnico e incluso cuando fui director deportivo en Querétaro me lo llevé a trabajar allá. Aunque esto no es por amistad, sino por lo mucho que se ha preparado. Nada me daría más gusto que se quedara con el equipo”.

Características para dirigir Chivas