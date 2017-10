Otra cita clave para el automovilismo

Aún sin definirse el campeonato y después de haber visto al quinto ganador de un Gran Premio distinto este año, una semana después del Gran Premio de Malasia llega el Gran Premio de Japón, la decimosexta cita del calendario 2017 de la Fórmula Uno.

Si algo nos recordó la carrera en Sepang del pasado domingo, es que no hay que dar por muertas las aspiraciones de Sebastian Vettel a bordo de su Ferrari y que Mercedes no es tan imbatible como en años anteriores.

Cierto que existe una diferencia de 34 puntos entre Lewis Hamilton y Vettel en la lucha por el título, pero la historia para el tetracampeón mundial pudo haber sido mucho peor después de un fin de semana que pintaba para ser una absoluta pesadilla.

El Circuito de Suzuka, casa del Gran Premio de Japón en 28 de las 32 ocasiones que se ha celebrado este evento, representa una oportunidad más para mantener vivo el campeonato y que la lucha se extienda hasta el final, aspiración que todo aficionado al deporte motor tiene y sobre todo, aspiración que en Ferrari esperan alcanzar.

Sin embargo, si la competitividad que el equipo italiano y su piloto alemán no sube una ligera nota en esta ocasión, será complicado que los del Cavallino Rampante triunfen en un escenario en el que no ocupan los más alto del podio desde 2004.

A partir de ese lejano 10 de octubre de 2004, las victorias se han repartido entre McLaren, Renault, Red Bull y Mercedes, siendo los de las Flechas Plateadas los ganadores en las últimas tres ediciones.

A Vettel no le importa la sequía de triunfos que tiene Ferrari en Suzuka, pues desde el último triunfo del equipo italiano en Japón, el teutón ha sido el piloto que más victorias acumula en el evento, con cuatro, la última en 2013.

Para Hamilton, aunque no se le dé la victoria, no existe mayor problema, pues el margen favorable que mantiene es cómodo, aunque de no terminar en los puntos y una posible victoria del alemán, recortaría su ventaja a un solo dígito.

PARA SABER

El circuito

El trazado de Suzuka tiene una longitud de 5.807 kilómetros, cuyo diseño se asemeja a un ‘8’ y en el que las habilidades del piloto al volante pueden marcar mayor diferencia que la potencia del coche. La carrera será a 53 vueltas, cubriendo una distancia total de 307.771 kilómetros.

GIRA

Recta final

Con el Gran Premio de Japón se marca el inicio de la última cuarta parte de la temporada 2017 de la Fórmula Uno, pues después de su celebración sólo restarán cuatro carreras: Estados Unidos, México, Brasil y Abu Dhabi.

LAS CIFRAS

4 victorias tiene Sebastian Vettel en Japón.

3 los triunfos de Lewis Hamilton en este Gran Premio.