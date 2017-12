Oswaldo Alanís se reintegra a pretemporada

Luego de una semana de negociaciones, en donde existieron diferencias entre Chivas y Oswaldo Alanís, finalmente el jugador se incorporó este martes a la pretemporada del chiverío y emprendió el viaje rumbo a Cancún con el resto de sus compañeros, en donde a partir de este miércoles, arrancará la segunda etapa de entrenamientos en este destino turístico.

Alanís realizó sus exámenes médicos la mañana de este martes en las instalaciones de Verde Valle y al filo de las 15:00 horas se presentó en el Aeropuerto Internacional Miguel Hidalgo para abordar el vuelo que lo llevaría a él y a todo el plantel rojiblanco a Quintana Roo.

El futbolista no ha firmado la extensión de contrato que pide con el Guadalajara, aún con la ventana abierta hasta el 31 de enero para encontrar cabida en el extranjero. Ante esto, el propio jugador pidió no dar declaraciones “para no especular”, ya que según él, esto podría entorpecer las negociaciones, aunque lo más probable es que se resuelva en estos tres o cuatro días, según señaló.

LS