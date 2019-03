Oswaldo Alanís no descarta regresar a Chivas

Oswaldo Alanís, defensa mexicano del Real Oviedo de España, no ve como imposible volver Chivas, el último equipo en el que jugó en México antes de pasar al futbol europeo.

"No descarto volver a Chivas, no me cierro las puertas en ningún lado. Ahora estoy muy bien y feliz en Oviedo", comentó a la cadena ESPN Alanís, que se ha ganado un puesto como titular en la zaga del equipo de segunda división.

El michoacano de 30 años dejó el Guadalajara envuelto en una polémica luego de que el equipo lo separara del plantel por negarse a firmar una renovación, pero parece que el incidente no ha dejado resentimientos entre el equipo y la institución.

Gerardo "Tata" Martino, nuevo seleccionador de México, no ha contactado a Alanís, aunque el defensa entiende que jugar en Europa no garantiza una convocatoria al Tri.

"No he tenido contacto con Selección en estas fechas y para esta concentración tampoco".

"Yo siempre lo dije estando allá y ahora estando acá, no por estar en un lugar u otro, en este caso Europa, vaya a ser mejor; depende de muchos factores: que estés jugando, que tengas continuidad, la forma como estés jugando, el ritmo, que al final puedes estar en la mejor liga, pero sin jugar no es tan fácil agarrar un ritmo".

RR