Tuve que ser fuerte para no aceptar condiciones de Chivas: Alanís

El defensa mexicano Oswaldo Alanís habló con el diario español El País sobre las condiciones en que se dio su transferencia de las Chivas del Guadalajara al Real Oviedo de la segunda división española.

"Estaba consciente de que iba a pasar eso", dice Alanís sobre el momento en que Chivas lo mandó a entrenar con el equipo juvenil porque el jugador se negaba a firmar una extensión de contrato.

"Así se manejaba el fútbol mexicano y quería lo que ahora tengo".

"Así se manejaba el fútbol mexicano y quería lo que ahora tengo. Sabía que la fortaleza la debía tener yo para no claudicar, para no aceptar las condiciones que ellos querían".

A inicios de 2018 afloró la polémica entre el jugador y el club, que deseaba que el defensa central firmara una renovación, mientras Alanís deseaba dejar que su contrato terminara para emigrar al futbol europeo.

El zaguero fue apartado del primer equipo de Chivas, pero la intercesión de Jorge Vergara, dueño del equipo, permitió que el michoacano persiguiera su sueño europeo, que por ahora se desarrolla en la segunda división del futbol español.

Alanís, ahora de 29 años, fue campeón con Chivas en 2017, pero decidió dejar atrás la comodidad del estrellato porque, afirma, "El nivel de Europa es superior y tenía esa hambre de poder estar ahí. El no arrepentirme por no intentarlo. Sacrifiqué eso y siempre he sido así".

"El nivel de Europa es superior y tenía esa hambre de poder estar ahí".

El ex rojiblanco pide que los directivos europeos crean más en el futbolista mexicano, pero también cree que sus compatriotas deben tener "un poquito de mentalidad" para aventurarse al extranjero.

Otro obstáculo al crecimiento de los jugadores mexicanos en el extranjero es la actitud de las directivas, una posición que el defensa comprende.

"Sí. Lo complica, pero es entendible porque financieramente les conviene. La oferta y demanda define los precios. En la Liga mexicana se paga bien, se vive bien".

A pesar de una lesión, Alanís ha sido titular en 15 de 26 juegos con el Oviedo, propiedad del empresario mexicano Carlos Slim.

RR