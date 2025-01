Óscar García asegura que fichar a Luis Romo es una bendición

Después de que se hiciera oficial la llegada de Luis Romo a Chivas, el director técnico del Guadalajara, Óscar García, aseguró que futbolistas como Luis Romo son una bendición, esto después de que puede jugar múltiples posiciones en el terreno de juego y que siempre consiguen un nivel óptimo.

“Pues yo lo visualizo como lo visualizan todos los jugadores, ayudándonos cuando nos tienen que ayudar y lo bueno para él es que puede jugar en varias posiciones, por ejemplo, el “Tala” no puede jugar en otras posiciones, pero hay jugadores así que es una bendición para el entrenador, porque lo puedes utilizar en cualquier parte del campo y sabes que te va a rendir y de esos tenemos unos cuantos, y Luis Romos va a ser uno de ellos”, señaló.

Asimismo, reveló que espera contar con Alan Pulido la próxima semana, ya que lleva bastante tiempo sin entrenar y detalló que tenía planeado incluir a Luis Romo para este sábado; sin embargo, no logró ser registrado a tiempo.

“En cuanto a Alan Pulido, lleva tiempo sin entrenar grupalmente. Vamos a analizar cómo está físicamente para que empiece a entrenar ya esta semana. Y con Luis Romo hemos estado en contacto cada media hora para saber si podía o no podía entrar en la convocatoria. Lógicamente, era complicado que pudiera contar con él de inicio porque no sabíamos si podía jugar o no jugar y no quería que trastocara ningún plan. Pero bueno, lo bueno es que para el siguiente partido ya estará y contento de tenerlo en la plantilla”, agregó.

Al final, detalló que la directiva está trabajando en contar con más refuerzos de cara al presente semestre, sin embargo, se dijo conforme con los elementos que cuenta en el plantel para el presente campeonato.

“Bueno, yo lo que espero es que continuemos jugando así, el club está haciendo todo lo posible para traer jugadores, pero para mí al día de hoy, mis jugadores son los mejores, y si vienen otros, serán los mejores también, pero no voy a menospreciar a nadie de la plantilla, diciendo si tienen que venir más o menos refuerzos, para mí los que tenemos son los mejores”, concluyó.

