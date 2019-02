Ortega recibe Code con deuda de 110 millones de pesos

No todo es miel sobre hojuelas en el Code Jalisco, así lo señaló el director general del organismo, Luis Fernando Ortega durante la presentación de su equipo de trabajo, ya que recibieron la administración con muchos problemas en todos los aspectos, siendo el económico uno de los más importantes a solucionar, porque presenta un hoyo gigante al no cumplirse con muchos pagos que se tuvieron que hacer en su momento por parte de la gestión anterior.

Hasta los registros que ha hecho el equipo del Code que está apoyando a Ortega tienen detectados 110 millones de pesos de deuda total que hay en este momento y a la cual le buscan solución lo antes posible.

“De hecho la hemos confrontado ya, porque debemos continuar atendiendo compromisos con deudores que teníamos, ya que de no haberlo hecho así, los servicios nos los quitarían y afectaría de manera importante la parte deportiva”.

El problema que ha afrontado Ortega y su equipo de trabajo, es herencia de la anterior administración que dejó un desorden en todos los rubros, pero poco a poco van encontrando la luz en el túnel.

“Por ejemplo, si no negociábamos, estaría detenida la parte del pentatlón en la parte ecuestre porque había un adeudo con la hípica, así que nuestros atletas no podían ir a montar. No podíamos continuar así porque algunos de ellos están en un programa de preparación rumbo a Lima, Perú. Esos adeudos fueron asegurados, ya nos reunimos con proveedores y nos comprometimos. Tenemos que estabilizarlo”.

El subsidio que está recibiendo el Code es de 337 millones de pesos, con relación a 277 millones que recibía la anterior administración, pero a esto hay que sumarle los ingresos propios que tendrá el organismo, así como patrocinadores para aumentar la entrada de dinero. Además, la secretaria de finanzas les dará recursos para temas de deuda.

Para la Olimpiada nacional 2019 el presupuesto que se asignó fue superior en términos generales con respecto al que se contó en la administración anterior, el general que tiene CODE será de 437 millones de pesos, con un subsidio de 337 millones 911 pesos por parte del gobierno.

Señaló Ortega que la preparación de los atletas que compiten en la Olimpiada nacional está priorizado. Se contará con un total de 71 millones y medio de pesos, superando también lo invertido en la anterior administración, que rondaba los 60 millones de pesos. Sin embargo, en la investigación que ha realizado la nueva administración se ha encontrado que muchos rubros no fueron cubiertos, dentro de lo que se tenía para la Selección Jalisco.

Se viene gasto para recuperar instalaciones

Otro de los problemas que Ortega tiene a resolver en lo que resta del año, plazo que se puso él mismo, será dejar todas las instalaciones operando al cien por ciento, ya que algunas de ellas están casi en ruinas.

"Muchas (instalaciones) presentan problemas de mantenimiento preventivo; a otras no se les ha hecho nada después de los Panamericanos".

"Muchas presentan problemas de mantenimiento de carácter preventivo; a otras no se les ha hecho nada después de los Panamericanos. Traemos una ruta para solucionar esto, de hecho algunas con eventos como el complejo metropolitano de Tenis, que recibirá el WTA, importante para nuestro país y que se hace en conjunto con el Comude Zapopan. El domo del Code Jalisco, también se recibió con muchos problemas pero desde marzo tendremos un equipo nacional de baloncesto”.

Según lo que tiene ya en el diseño para lograr dejar todas las instalaciones al cien por ciento el fin de año, Ortega también tiene destinado un presupuesto de 36 millones y medio de pesos, el cual contempla todos los polideportivos y que incluirá también la operación de los mismos.

En este año se tiene proyectada solamente una obra, la cual de momento está atorada debido a presupuesto, pero el dirigente confía en que en los próximos meses se logre poner en marcha.

“En la Unidad López Mateos, se tiene proyectado construir el centro paralímpico estatal, desde luego que con el recurso de tema federal se ha acotado un poco, pero la iremos recuperando poco a poco, porque es la que en peores condiciones está”.Sin fecha para quitar el veto a Jalisco.

Luego de que las anomalías que se registraron en el pasado campeonato nacional de curso corto, que sirvió como selectivo para la Olimpiada nacional y como parte proceso rumbo a los juegos Panamericanos, el veto que existe para realizarse alguna competencia en Jalisco sigue vigente, así lo refirió Ortega.

“Los eventos quien los recibe no es el Code Jalisco, es la Asociación Jalisciense de Natación por un acuerdo del consejo directivo, algunos de los eventos que se habían otorgado a Jalisco, fueron canalizados a otras sedes. Existe la apertura para que una vez que demostremos con estudios que la calidad de agua es óptima, podremos recuperar la confianza”.

