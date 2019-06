Ormeño es un asunto mío: Tomás Boy

El técnico de Chivas Tomás Boy definió como un "asunto mío" la llegada del delantero Santiago Ormeño, que hará pretemporada con el equipo buscando una oportunidad de quedarse en la institución.

"Me lo iba a llevar al Cruz Azul, no pude; inclusive hice una recomendación para que quedara en el Puebla".

"Es un asunto mío, yo lo tengo detectado desde hace bastante, yo me lo iba a llevar al Cruz Azul, no pude; inclusive hice una recomendación para que quedara en el Puebla, con Enrique Meza estaba consideradísimo y con el nuevo entrenador no", explicó Boy en el aeropuerto de Guadalajara, desde donde Chivas voló a Cancún para hacer trabajos de pretemporada.

Boy destacó las cualidades del nieto del exjugador y entrenador Walter Ormeño que jugó sólo 24 minutos con el Puebla el torneo pasado

"Es un jugador alto, fuerte, rápido, es inteligente; vamos a ver qué se produce", dijo el técnico.

Boy no descarta el regreso anticipado de Ángel Zaldívar, que el semestre pasado pasó a Monterrey a préstamo por un año, pero podría volver antes de tiempo para reforzar la delantera del Rebaño.

"Es otro de los candidatos que estamos viendo; hay que recuperar a los jugadores", dijo Boy, que afirma que "los demás equipos no quieren que se refuercen las Chivas".

