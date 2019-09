Oribe reconoce su bajo rendimiento en Chivas

Existen diferentes motivos por los cuales Oribe Peralta puede decir que no ha rendido en Chivas, pero el atacante no pone pretextos. Sabe que la afición espera más de él, y cuando un técnico, del equipo que sea, sale a defender a un jugador como en este caso lo ha hecho Tomás Boy en algunas conferencias, quiere decir que algo no está bien y lo reconoce.

''Es un factor, una suma de todo. La adaptación cuesta, el entrar a esquema nuevo de trabajo cuesta, que quizá también mis compañeros no me conocen tanto, teniéndome de su lado, cómo saber dónde puedo funcionar mejor, son muchos factores. Tengo que estar lo más tranquilo posible para contagiarlos y al final de cuentas, somos seres humanos, en cualquier momento de la vida nos tiene que ir mal, esto no es para siempre. Estamos buscando soluciones para que Chivas esté en el lugar que se merece''.

El tan anhelado gol no llega, la afición ya se desesperó, y han comenzado a meterse con Peralta porque no están contentos con su aportación al equipo, pues hasta el momento no suma tampoco ninguna asistencia en la Liga MX ni en la Copa, y el mismo delantero reconoce que está lejos de lo que puede darle al Guadalajara.

''Sí siento que estoy muy lejos, sé que puedo dar mucho más, que mis compañeros no se lo merecen, que el equipo no se merece el rendimiento que estoy teniendo en lo personal. Realmente estoy tratando de solucionar esto, haciendo cosas para solucionarlo porque al final de cuentas esto es un granito de arena que pongo yo, que debemos poner todos''.

Pese a la ausencia de gol, Oribe puntualizó que no siente presión porque trabaja para que las cosas salgan bien, pero ahora no está todo a favor y aguantará la tempestad que se venga, porque está consciente que en el futbol los resultados y los números mandan.

''Me presiono más por los resultados adversos del equipo, porque querer anotar no, es parte del juego y es una situación que cualquiera puede hacer un gol, es un equipo. Me preocupo más por el funcionamiento, porque no estamos generando las opciones de gol como para decir, 'le pasamos por encima al rival, fallamos muchas y por eso no ganamos'. Trato de ponerme a punto para estar a la par, pero siempre tomando como parámetro lo que puedo dar, no lo que hacen los demás''.

