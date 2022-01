Oribe Peralta: El "Hermoso" no le cambiaría nada a su carrera

A sus 38 años de edad, Oribe Peralta oficialmente y como se diría en el argot futbolístico "colgó los botines", decisión que no fue fácil de tomar, pero que asegura lo deja en paz.

Tras 19 años de carrera como profesional, Oribe le dice adiós a las canchas y lo hace con la seguridad de que toma la mejor decisión. "No le movería nada a mi carrera. Cada una de las personas por las que pasé, conviví, me convirtieron en la persona que soy ahora", expresó.

Al ser cuestionado sobre con cuál de los equipos en los que jugó se quedaría, el "Hermoso" no dudó y confesó que elegiría al Santos Laguna.

"Todos los clubes siempre sumaron a este sueño que yo tenía. Santos es mi equipo, el que me marcó, por los jugadores que había, grandes compañeros que tuve, por esa parte podría decir que es Santos, hizo realidad mi sueño de ser profesional, jugar en el equipo de mi ciudad y conseguí títulos, que es lo que la gente quería".

No escoge victorias como la portada de un libro sobre su vida, escoge derrotas: "Perdí muchas finales con Santos, una en Toluca en penaltis, otra en América en penaltis. Pondría eso de no quedarme con las derrotas y fracasos. Esos pasos te llevan a convertirte en un ganador".

Dice que se va porque quiere, no porque no haya ofertas para seguir: "Hay opciones para continuar. Pero la verdad es que soy alguien que no le tiene miedo a tomar decisiones importantes, todas las decisiones las tomo siempre con mi familia y hoy hemos decidido que ya está".

No está cerrado a ninguna posibilidad, ni de trabajar en Chivas en el aspecto administrativo como se le ha ofrecido, o en cuestiones sociales, que es algo que le gusta: "No estoy cerrado a opciones. Hoy quiero descansar".

