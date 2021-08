¡Oficial! Camavinga ficha por el Real Madrid

El joven centrocampista internacional francés Eduardo Camavinga (18 años) fichó por el Real Madrid hasta 2027 procedente del Rennes, anunciaron este martes los dos clubes, a unas horas del cierre del mercado.

"Eduardo Camavinga es nuevo jugador del Real Madrid", indicó el club madrileño en un comunicado.

Mientras el club blanco pelea por hacerse con los servicios de Kylian Mbappé desde hace una semana, es otro prometedor futbolista galo el que llegará a la capital de España; pretendido por Zinedine Zidane, Camavinga dará un salto cualitativo en su carrera para rejuvenecer el centro del campo del Santiago Bernabéu, que compartirá con el croata Luka Modric o el alemán Toni Kroos entre otros.

Según la prensa, el Real Madrid desembolsó 31 millones de euros más 9 millones más en bonus para fichar al polivalente centrocampista, que actualmente se encuentra con la selección Sub-21 de Francia.

Camavinga se convierte en uno de los traspasos más caros de la historia del Rennes, junto a Ousmane Dembélé al Borussia Dortmund en 2016 (35 millones de euros) e Ismaïla Sarr al Watford en 2019 (entre 30 y 38 millones de euros).

En el Real Madrid de Carlo Ancelotti Camavinga coincidirá con sus compatriotas Ferland Mendy y Karim Benzema.

"Los sueños se hacen realidad"

Eduardo Camavinga mostró su felicidad tras cerrarse su traspaso del Stade Rennes al Real Madrid y aseguró en redes sociales, junto a una foto con la camiseta madridista, que "los sueños se hacen realidad".

El nuevo centrocampista del Real Madrid se despidió en redes sociales del Stade Rennes y sus aficionados con un vídeo repasando su trayectoria.

"Gracias a todos. Con mi corazón lleno de emoción y la cabeza llena de hermosos recuerdos, anuncio oficialmente mi salida del Stade Rennes. Después de ocho maravillosos años es hora de despedirme", escribió.

Camavinga se mostró agradecido "al club" francés por todas las enseñanzas "tanto a nivel profesional como personal" y aseguró que siempre será "un miembro de la familia".

"El club me conoce desde que tenía 11 años, me vieron crecer, me ayudaron a evolucionar en el mundo del fútbol y gracias a ellos me convertí en el hombre que soy hoy. Muchas gracias por darme la oportunidad de mostrarte de lo que era capaz. Todos los momentos a tu lado serán inolvidables y quedarán grabados en nuestros recuerdos", aseguró.

Recordó en su despedida a los entrenadores que ha tenido, personal del club y afición: "A todos aquellos que trabajan cada día por el bien del club les agradezco todo desde el fondo de mi corazón". Ilusionado con su fichaje por el Real Madrid, Camavinga publicó una imagen con su nueva camiseta.

"Esto es solo el comienzo de una nueva historia", dijo. "Los sueños se hacen realidad", fue su primer mensaje al madridismo.

