Obligada a partir

Luego de 16 años representando a México, la arquera Linda Ochoa decidió dar un paso al costado y se decantó por representar a los Estados Unidos, país en donde radica desde hace cuatro años.

La noticia no cayó bien entre en un gran sector de la opinión pública, sin embargo, los motivos que llevaron a la tapatía a tomar esta determinación fueron los malos manejos, las corruptelas y las injusticias vividas bajo el mando de los dirigentes de este deporte a nivel nacional.

Con emociones encontradas por dejar de representar a su país natal, y con una clara tristeza por ya no portar los colores nacionales, Ochoa explicó los pormenores de su renuncia a la delegación tricolor.

La tapatía subió al podio en Barranquilla 2018. EL INFORMADOR / F. Atilano

- ¿Cuáles han sido los motivos de tu renuncia a la Selección de México?

- Yo vivo en Estados Unidos desde hace cuatro años, estoy casada con un estadounidense que está en la Selección de tiro con arco de este país. Hice todo lo posible: los últimos tres años que tiré por México cada vez se volvía más difícil, cada vez más caro para mí, porque en México no hay una planeación. Hay muchas razones por las que me estoy yendo, es por la Federación (Mexicana de Tiro con Arco) y Conade, pero también porque vivo en Estados Unidos. Esto no es un reproche, sólo estoy aprovechando una oportunidad. Aguanté lo más que pude hasta que troné, no pude hacerlo más mentalmente.

- ¿Cuándo tomaste la decisión?

- Yo quería dar este comunicado hasta que estuviera en el equipo de Estados Unidos. Los procesos acá son muy diferentes y me tengo que ganar mi lugar, por eso yo no tengo aún nada seguro de representar a Estados Unidos o no. En enero decidí darme un descanso porque estaba muy cansada de muchas cosas, de Federación, de Conade, de muchas cosas.

- ¿Cuándo fue que decidiste tirar por Estados Unidos?

- En marzo lo decidí porque la Federación Internacional te pide un año de penalización sin poder representar a nadie internacionalmente, esto para poderte cambiar de país. Yo decido tomar ese año para después comenzar a buscar un ranking aquí en Estados Unidos. Aún no los he representado, en marzo me di de baja y quería dar la noticia hasta que estuviera en el equipo. Me ha tomado por sorpresa, pero es la verdad.

- ¿Cuándo podrías representar a Estados Unidos?

- Debe pasar un año desde tu última aparición internacional, la cual fue en septiembre del año pasado. En enero iré a Francia a una Copa del Mundo bajo techo, ahí ya estaría representando a Estados Unidos.

- ¿Cuál fue el detonante para todo esto?

- Lo que pasó con los metodógolos, los chantajes y mentiras, fue ya lo último que aguanté sólo por Centroamericanos, realmente. Esto viene desde atrás, no de esta administración, siempre ha habido esto, pero molesta cuando te comienzas a enterar de sus manejos. Te comienzan a poner trabas, a ellos no les gusta que hablemos.

- ¿Duele ver a tu deporte en manos de quienes está?

- Claro que duele, yo siempre he dicho que como atleta tengo la tarea de ayudar a mi deporte a sobresalir, a que crezca, no sólo con mis resultados, sino con el ejemplo. Cuando las personas de arriba no lo hacen es cuando duele. Duele cómo está el deporte, este año no les ha ido bien. Duele ver cómo está el deporte en general, la división que hay claro que duele.

Sin un cambio real

La incompetencia de los dirigentes fue uno de los detonantes. IMAGO7

Agosto de 2018 fue un momento crítico para el tiro con arco a nivel nacional, pues fue en ese mes cuando detuvieron a Effy Sánchez, ex presidenta de la Federación Mexicana de Tiro con Arco, por el posible desvío de cuatro millones de pesos.

Sin embargo, a pesar de la detención de Sánchez, la arquera tapatía Linda Ochoa asegura que no hubo un cambio verdadero en las cúpulas de su deporte.

“Realmente la quitaron a ella, pero la Federación es la misma, de hecho a los que estaban debajo de ella los subieron como presidentes de la Federación, se quedaron las mismas personas, para mí eso no es un cambio. Es feo asegurar, pero no me imagino que ella haya sido la única que hizo eso. Te comienzas a enterar de esto y te das cuentas de que todo quedó en lo mismo”, aseguró la tapatía.

Entre los últimos resultados internacionales de Linda Ochoa con México, figura la medalla de oro que se colgó en el tiro con arco femenil por equipos en los Juegos Centroamericanos de Barranquilla 2018.

Entre las mejores

Además de ser medallista internacional por México, la tapatía Linda Ochoa también posee récords mundiales en el tiro con arco compuesto.