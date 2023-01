Novak Djokovic, con vía libre para igualar a Rafael Nadal

Nueve veces campeón en Australia, 21 ocasiones ganador de Grand Slam, el tenista serbio Novak Djokovic tiene frente a sí la gran oportunidad de igualar lo hecho por Rafael Nadal en su carrera, ganar 22 torneos grandes, luego de la lesión que sufriera el español en su juego ante Mackenzie McDonald, aunado a que perdió dicho juego en tres sets.

Así, Nadal dejó abierta la posibilidad de que “Nole” lo iguale en títulos de Grand Slam, siendo que su siguiente prueba será ante el francés Enzo Couacaud, en la segunda ronda del Abierto de Australia.

La última vez que Djokovic ganó en Melbourne fue en la edición de 2021, siendo que en 2022 no participó al rehusarse a cumplir con las reglas que exigía el país al momento de ingresar, como el hecho de tener el esquema completo de vacunas anti COVID-19.

El último torneo grande que ganó el serbio fue en 2022 en el pasto sagrado de Wimbledon, al vencer al australiano Nick Kyrgios.

Ahora el camino está listo, “Nole” parece no tener rival de aquí a dos semanas, cuando se sepa si ganó o no su título 22 de Gran Slam e igualó a Rafael Nadal.

Mackenzie McDonald, un virtual desconocido

Vencer a Rafael Nadal y hacerlo en un Gran Slam no es tarea sencilla, no cualquiera lo puede lograr. El reto para el estadounidense Mackenzie McDonald no era sencillo, pero a final de cuentas la sorpresa llegó en Melbourne en el primer grande de la temporada. Entre una lesión y la calidad mostrada por “Mackie”, fue que el resultado terminó 6-4, 6-4 y 7-5.

Mackenzie McDonald, tenista de 27 años nacido en Piedmont, California, destaca por encima de todo, con su golpe de derecha, teniendo una gran capacidad para soltar cañonazos si está motivado.

Pese a ello, la carrera del estadounidense no ha estado muy ligada al éxito hasta el momento, reponiéndose de una lesión en 2019 que le tuvo varios meses fuera, y con el número 55 que logró en 2021 como mejor puesto en el ránking de la ATP. Actualmente, ocupa el 65 en esta lista.

A nivel individual, McDondald no ha conseguido ganar ningún título ATP, con la final del Citi Open 2021, de categoría 500 y disputado en Washington, como mejor resultado.

Sin embargo en dobles logró el torneo de Tokio 500 el pasado mes de octubre junto al brasileño Marcelo Melo.