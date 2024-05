Con la participación de 420 jugadores de México, Estados Unidos y otros países de América Latina, esta mañana se anunció la realización de la Edición 54 del Torneo Anual de Golf Atlas Country Sportium, presentado por Jetour.

En rueda de prensa, el presidente de Club Atlas, Víctor Flores Cosío, precisó que el campo del Atlas Country Club, sede también del PGA Tour Americas, está listo para abrir sus puertas a golfistas locales, nacionales y extranjeros del 15 al 20 de julio , "y quienes con su presencia y alta calidad competitiva refrenden a nuestro torneo como la mejor competencia de la región".

En el Torneo Anual de Golf se disputará una bolsa en premios de casi 10 millones ; se jugará a 54 hoyos en 11 categorías.

Las categorías Campeonato, AA, 3a, 4a, 5a y 6ª se jugarán en formato stroke play; en tanto que las categorías 7a, Damas, Seniors y Super Seniors se jugarán en stableford.

Cabe hacer mención que en esta edición se realizó un cambio en el nombre de las categorías antes A, B, C y D ahora con número; esto debido a la utilización del hándicap índex, ya que, con base en este, será determinado el orden en que los participantes serán ubicados en su categoría.

La cuota de recuperación por jugador es de 16 mil 950 por jugador. Como obsequio, a cada participante se le entregará un kit de regalos y pases de cortesía para los eventos sociales donde tendrán derecho a rifas y premios económicos.

Durante el torneo habrá también eventos sociales: Coctel de inauguración, comida de damas, tianguis de jugadores, Feria del Pueblo, Bingo, Ceremonia de Premiación y música en vivo todos los días, explicó el también director del Torneo, Antonio Aceves Barba.

Explicó que la bolsa de premiación contempla la entrega del Trofeo del Zorro, obra exclusiva del artista jalisciense Álvaro Cuevas, a los tres primeros lugares de cada categoría.

Se entregarán 7 mil 750 pesos al mejor score del día por categoría (no repetible). Para los O ́Yes, en cada uno de los tres pares (Hoyo 4, 7, 14 y 17), habrá premios de 300 mil, 150 mil y 75 mil pesos para primer, segundo y tercer lugar.

En el hoyo 17 habrá un premio especial, donde se ofrece al Hole In One una camioneta Jetour X70. En caso de no embocarse Hole in One, la camioneta se entregará al primer lugar del O ́yes, reemplazando el premio de los 300 mil pesos.

Para los Hole In One en Hoyo 4, 7, 14 y 17 se ofrecerán premios de motocicletas y camionetas, y en el caso del hoyo 14 habrá un premio especial de 1.5 millones de pesos al primer Hole In One en la última ronda.

