No tengo palabras: Jürgen Klopp

Jürgen Klopp, entrenador del Liverpool, declaró hoy sábado no tener "palabras" para definir sus sensaciones después de ganar la Liga de Campeones al Tottenham (2-0).

"Increíble. Ha sido muy intenso durante toda la temporada. Hemos ganado, hemos marcado dos goles. Todo para esta gente. No tengo palabras. Para ser honesto, he estado en siete finales, he perdido todas. Ellos (su afición) han sufrido mucho más que yo", dijo en declaraciones a Movistar Liga de Campeones.

En el estadio Wanda Metropolitano de Madrid, los Reds se pusieron adelante en el marcador desde el primer minuto de juego gracias a un penalti convertido por Salah y después administraron el partido hasta que Origi apareció al 87' para dejar definido el rumbo del partido.

RR