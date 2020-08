No nos está alcanzando: Fernando Beltrán

Chivas en casa no se ha visto tan bien. El equipo ha dejado ir unidades que los tendrían en otra posición en la tabla general, futbolísticamente han quedado a deber y por tal motivo, consideró Fernando Beltrán, deben redoblar esfuerzos, porque se han quedado cortos en la cosecha jugando como local, de nueve unidades apenas han logrado rescatar cuatro.

"No hay presión, pero siempre tenemos que ganar, somos Chivas debemos ganar al equipo que sea, en el estadio que estemos, Chivas debe ganar por obligación. No hay presión de nada, pero nosotros tenemos que salir con más ambición de obtener los puntos, porque con lo que estamos mostrando ahora, no nos está alcanzando. El equipo debe entender esa parte, ganar como sea".

Hay varios aspectos a corregir en todas las líneas, pero no es algo que le quite el sueño al "Nene", porque algunos son por ubicación, concentración y esto no debe volver a repetirse, si es que quieren comenzar a meterse en zona importante.

"En realidad son aspectos mínimos, detalles que hacen que se nos vayan los puntos, estar bien atentos en las marcas, aspectos que hacen que se nos vayan los puntos. Hay que estar bien atentos en las marcas, también creo que en este partido regalamos muchos tiros de esquina al Toluca y es donde eran más peligrosos. Nos hacían daño porque no tenemos tanta gente alta. Eso es dar opción de gol al contrario, hay que estar más metidos en el partido, ser agresivos y el equipo ha tenido todo, menos gol, es lo que no está faltando".

En la falta de gol pudieran irse las miradas sobre José Juan Macías, pero precisó Beltrán que no es exclusivo de JJ, sino de todo el equipo y funciona igual que cuando reciben anotaciones, la culpa es de todos.

"No es presión para Macías, no es presión para nadie porque todos trabajamos para que anote quien mejor posicionado esté, entonces en ese aspecto estamos tranquilos porque entrenamos muy bien y las cosas se irán dando, estamos seguros".

Pachuca es un conjunto complicado, vienen de menos a más, hay líneas fuertes que tiene detectadas el "Nene", las cuales deberán contrarrestar con concentración y determinación durante los más de 90 minutos que se juegue.

"Será un partido complicado, porque tiene jugadores muy desequilibrantes, jugadores que manejan bien la pelota, que son agresivos en la parte de arriba, que a la hora que pierden el balón siempre están agresivos queriendo presionar al rival, buscando el error. Sabemos cómo juegan, debemos tener mucha dinámica, mucha opción de pase para poder hacer daño y más que nada, lo que nos faltó en Toluca, meter las jugadas porque nos cuesta mucho en los partidos, puntos y debemos trabajar en la definición".

