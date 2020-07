No los dejen solos

Ante la posibilidad de que se cancele de manera oficial la Temporada 2020 de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB), el ex infielder de los Charros de Jalisco, Alberto Carreón, alzó la voz para exigir que el circuito veraniego no deje desamparados a sus peloteros y trabajadores.

Aunque se dijo conciente de que la salud es prioridad y de que la pandemia del coronavirus no debe tomarse a la ligera, el pelotero se mostró preocupado por el sustento de las personas que dependen del beisbol.

“Si se hace oficial me gustaría saber la posición de la Liga en cuanto a esto, y si se tomó esa decisión por el bien de todos, también me gustaría saber si están tomando en cuenta a los trabajadores que dependemos de la Liga directamente, porque tenemos familia y no se me hace justo que cancelen una Liga y dejen desamparados a los trabajadores. Si ya se tomó esa decisión, deberían de darnos a conocer qué pasará con los jugadores. Sé las condiciones que están pasando en el país, pero no se me hace justo que tomen una decisión así y nos dejen desamparados".

“Han sido meses bastante difíciles, es un tema complicado para los jugadores, porque trabajo no hay y lo que sabemos hacer nosotros está parado. Son meses sin jugar y los ahorros se están acabando. Me gustaría que se hiciera énfasis en los trabajadores”, comentó.

En este mismo tenor, el parador en corto reconoció que él y otros peloteros se encuentran en constante comunicación, y aunque existe incertidumbre respecto al porvenir de la LMB, el “Tapatío” espera que la Liga apele al sentido común en cualquiera que sea su determinación final.

“Hemos platicado muchos peloteros, sabemos que formar un sindicato sería bastante difícil, e incluso hemos llegado a la conclusión de que no se necesita un sindicato para que nos apoyen, esto debería ser sentido común de la Liga. Si se va a suspender deberían tener un respaldo para los jugadores que hemos dado todo en el terreno por nuestras franquicias, es sentido común el que debe tener la Liga Mexicana”, finalizó.

Fue a inicios de esta semana cuando comenzó a tomar fuerza la posibilidad de la LMB cancelaría su Temporada 2020, e incluso se prevé que hoy podría anunciarse una postura oficial por parte de las autoridades del beisbol veraniego.

Carreón, quien recientemente pasó de Charros de Jalisco a Sultanes de Monterrey, durante el verano defiende la franela de los Pericos de Puebla.

