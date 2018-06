“No hubo nada malo”, dice “Chicharito” sobre fiesta de seleccionados

El internacional mexicano Javier "Chicharito" Hernández, transmitió en vivo a través del perfil de Facebook de la Selección mexicana y afirmó que los jugadores "no hubo nada malo" durante la fiesta con 30 mujeres en la que los futbolistas fueron sorprendidos.

Aun así, el delantero del West Ham admitió que si tuvieran la posibilidad, no volverían a tomar esa decisión.

Javier "Chicharito" Hernández EN VIVO desde Dinamarca Iniciamos EN VIVO con Javier "Chicharito" Hernández desde nuestra concentración en Dinamarca. #NadaNosDetiene Posted by Selección Nacional de México on Sunday, June 10, 2018

"La realidad fue que hubo una reunión que se hizo para celebrar mi cumpleaños; nos dieron la noche libre, nos presentamos al día siguiente y se hizo eso", explicó el jugador.

"Yo invité a todos los jugadores para que pudieran asistir; todos asistieron menos Jesús Corona, el portero. Cenamos, después llegaron muchos invitados y cada quien se fue yendo a la hora que quiso irse".

Hernández argumentó que "no tenemos la oportunidad de estar los 23, 24, para estar todos juntos y podemos reunir y pasar un muy buen rato".

"Se le está dando mucha bola a todo eso (a la fiesta) y no a lo que verdad importa"

"Chicharito" negó que las mujeres con las que los jugadores convivieron fueran escorts, como afirmó la prensa.

"Me da vergüenza y un poco de risa que tenga que aclararlo. Jamás hubo escorts. Jamás se pago para un tema similar a eso. Es hasta una falta de respeto para todos los invitados que estuvieron ahí. Se me hace injusto, pero hay muchas cosas en nuestro país que no podemos cambiar".

El delantero cree que "se le está dando mucha bola a todo eso y no a lo que verdad importa" y pidió concentrarse en los temas deportivos.

"Si tuviéramos la oportunidad de volverlo a hacer, creo que no lo volveríamos a hacer".

"Tenemos que enfocarnos en Rusia. No hubo nada malo, fue nuestro rato libre en el que podamos hacer lo que queramos, y no hicimos absolutamente nada malo. Si tuviéramos la oportunidad de volverlo a hacer , creo que no lo volveríamos a hacer".

"Somos seres humanos, sucedió algo, que lo inteprete cada quien, nosotros estamos enfocados al cien para podernos ir al Mundial de la mejor manera".

RR