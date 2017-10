No fue penal: Michael Pérez

Todavía en el redil tratan de digerir cuanto antes la derrota obtenida el pasado sábado en Monterrey, ante los Tigres 1-0, que los dejó con pocas posibilidades de calificar a la fiesta grande del futbol mexicano.

En una jugada cometió un empujón por la espalda sobre Gignac que no se marcó y cuando el partido agonizaba, Michael Pérez en la lucha con Enner Valencia para evitar que rematara un centro, el árbitro central Fernando Guerrero marcó pena máxima contra Chivas, la cual dice el jugador del Guadalajara, desde su punto de vista no fue.

"La verdad siento que no fue penal, a todos nos toca cometer errores. Son jugadas rápidas en un partido que se está expuesto. No voy a pensar por los demás equipo, lo que hicimos hace cuatro meses ya pasó. No creo que se compensen cosas que pasaron hace meses, es una jugada rápida, el árbitro puede equivocarse, en la repetición se ve, pero no podemos decir cosas que sucedieron hacer cuatro meses".

Chivas se metió al "Volcán" en busca de obtener los tres puntos, no se logró, pero Pérez confía en que si actúan en los encuentros restantes como jugaron contra Tigres, lo que parece imposible, cerrar con paso triunfal la recta final del torneo, estarán logrando el objetivo. Es difícil, más imposible de lograr ganar cinco encuentros y empatar uno.

"Demostramos que jugamos muy bien, si seguimos con este ritmo de juego, podemos aspirar a buenas cosas. Los dos equipos somos conjuntos que atacamos mucho, era un partido de ida y vuelta, por eso se dio así".

El mediocampista rojiblanco, indicó que no se enteró de lo sucedido al final del partido, solamente llegó al final en busca de poner calma entre los compañeros y sí puntualizó, que observó risas en jugadores de Tigres.

"No sé qué pasó. Es una palabra muy fuerte no recomiendo decir eso (robo), son cosas que pasan en el futbol. Ni si quiera estaba cerca de lo que pasó, voy al final de la bronca pero son cosas que no se deben permitir. Al final vi a varios jugadores riéndose y no se por qué, ellos sabrán porque lo hacen".