No estoy al nivel: Clifford Aboagye

El volante del Atlas Clifford Aboagye, admite que le ha costado recuperar el nivel futbolístico que mostró el campeonato pasado, está trabajando para lograr y espera que sea en el partido entrante ante Tigres, donde se muestre diferente para ayudar al equipo a sumar unidades.

''Me siento muy bien, sé que no estoy al nivel que mostré antes de lesionarme pero sigo trabajando para llegar a ese nivel. Voy partido a partido recogiendo la confianza y estar bien lo más pronto posible. Sé que no estoy al nivel, el equipo no va bien y de manera individual no estoy haciendo lo que el torneo pasado''.

Aboagye tendrá que retomar la confianza que perdió tras la lesión, no pone excusas y promete rápido ponerse a tono futbolístico, adaptarse a las formas de juego que quiere el entrenador Rubén Omar Romano.

''Se nota mucho al ver los partidos, pero también estamos jugando con línea de cinco, últimamente ante el Necaxa lo hicimos con línea de cuatro y estuve atacando un poco más. A veces no es culpa, pero depende de la formación que utilicemos, pero me falta atacar más para ayudar al equipo''.

Aseguró el volante que al interior del zorro ya saben en qué están fallando, donde deben corregir para mejorar el funcionamiento, sobre todo en algo básico, como lo es apoyarse unos en otros y no querer buscar ganar la batalla de manera individual.

''Sabemos lo que está pasando, lo que está sufriendo la afición y estamos trabajando sobre esas cosas. En el futbol así es, el jugador llega a demostrar, a dar su cien por ciento al equipo. Creo que Debemos jugar más como equipo, mejorar lo individual, cada jugador debe analizar lo que le falta para estar al nivel''.

El zorro quedó a nueve unidades de distancia del Veracruz, equipo que ocupa la última posición en la tabla de cociente, pero confía el jugador que lograrán el objetivo de salvarse, porque hay calidad en el plantel.

''También nos da más motivo para sumar puntos, debemos trabajar más en equipo en los partidos que vienen porque serán determinantes para aumentar unidades. Si las cosas van mal, hay que probar. Venimos trabajando partido a partido, es importante sumar puntos y Tigres es un equipo fuerte, ahora hay que trabajar mucho para sumar puntos''.

OF