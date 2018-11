No entendían a Mohamed en el Celta

En el Celta ni sus compatriotas querían a Antonio Mohamed.

Luego de que el estratega argentino fuera cesado en Vigo tras la derrota por goleada frente al Real Madrid, David Costas, defensa central del equipo, aseguró que el técnico pampero era una gran persona, pero no le entendían lo que quería, por lo que el cambio cayó bien en la institución y en el vestuario.

“Las cosas no estaban saliendo como queríamos y los jugadores apoyamos a la directiva porque necesitábamos un cambio”, dijo el defensor.

“Mohamed era un buen tipo, pero nunca se adoptó a la plantilla y nosotros tampoco terminamos de conectar con él porque no entendíamos sus ideas. Y eso para el correcto funcionamiento del grupo no es nada bueno”.

Al cambio de Mohamed, entró Miguel Cardoso, quien rápido convenció a los jugadores de la forma en la que trabajarán.

“Estamos muy contentos con él, se le ve una persona muy trabajadora y con ganas de tener una relación cercana con los futbolistas. En sus primeros días, ha buscado mejorar tácticamente nuestro rendimiento defensivo para no cometer errores que estaban siendo habituales”.

Otro de los jugadores que parecen darle un tallón involuntario a Mohamed fue Emre Mor, quien también aplaudió la llegada de Cardoso, ya que siente que con él tendrán más control del balón.

“Sólo llevamos tres días entrenando con él (Miguel Cardoso), pero parece muy bueno tácticamente.

“Quiere que tengamos la pelota y que juguemos bien al futbol, siempre con la idea de ganar al contario. Me gusta la idea de tener la pelota, no me gusta correr tras ella. Da la impesión que es un gran entrenador”, concluyó el habilidoso jugador del Celta.

El “Turco” ha acumulado un par de fracasos consecutivos, luego de que en Monterrey tampoco pudiera brillar pese a tener una de las nóminas más caras de la Liga de México.

Celta de Vigo está en la posición 14 de LaLiga, al acumular mismo número de unidades, producto de tres victorias, cinco empates y cuatro descalabros.

Los de Vigo habían arrancado bien de la mano de Mohamed, pero poco a poco se fueron desmoronando hasta que salieron del puesto de Europa League, mismo que se encuentra a seis puntos y donde actualmente se encuentra el Real Madrid, quien fue el verdugo del “Turco”.