No cualquiera puede llegar a Chivas: Omar Bravo

Omar Bravo nació en Chivas, se hizo ídolo del Rebaño y además su goleador histórico. Pero también se aventó a jugar para el Atlas en un momento complicado para los rojinegros y hoy en día ambas aficiones lo reconocen, le tienen un respeto que se ganó en el campo marcando goles.

Así, Bravo Tordecillas no le da importancia a que llegue un refuerzo que haya nacido en el Atlas, si es que se da el caso del arribo de Daniel “Fideo” Álvarez, ya que lo único que guiará a una buena o mala contratación, serán los resultados que entregue, tal como fue en su caso, ya que hasta lo amenazaron de muerte en su momento.

“Naturalmente vas a estar abierto a una crítica. En otros tiempos recibí amenazas aunque no digo que hoy sean diferentes, naturalmente críticas llegarán. Cuando tomas la determinación como jugador que vas por todas en ese aspecto, tienes que dar resultados positivos, lo cual se logra con el apoyo de los compañeros, del cuerpo técnico y que con la fe, todo salga bien”.

Esa etapa de Bravo en su carrera fue de lo más difícil que le tocó vivir, no andaba tranquilo por tanta animadversión que se presentó en ese momento, así lo recordó el histórico goleador del Guadalajara. “La neta no, sí tuve miedo al principio, es una condición humana y no tengo por qué negarlo. Tuve miedo de lo que se vendría, pero afortunadamente para mí, digo afortunadamente porque son retos, llegó un Clásico tapatío a los tres días y traté de hacer la parte que me tocaba, nada más”.

Le tiene mucho respeto al técnico Tomás Boy, así como agradecimiento porque cuando llegó al Atlas, fue una válvula de escape, una nueva oportunidad de proyectar su carrera y gracias al apoyo del “Jefe” salvaron a los Zorros del descenso. “Tuve mucho respaldo de la gente que estaba ahí en el vestidor, de Tomás Boy, de mis hijos y nada más. Después las cosas se van dando y si bien la gente no espera el gran amor, el gran cariño, mínimo intentas ganarte un respeto”.

El sinaloense era muy cuidadoso de los lugares a donde iba solo o acompañado, siempre quiso prevenir algún mal momento con la afición rival, lo cual hoy es cosa del pasado porque puede andar donde quiera, con el reconocimiento de la gente. “Por lo menos en algo sí cambió. En 2012 y 2013, en las primeras dos etapas con el Guadalajara de pronto tenía mucho cuidado en no ir a lugares donde me encontrara gente del Atlas. Luego las cosas mejoraron cuando estuve en Atlas y ya puedo ir a la plaza tranquilo”.

Puede llegar al Guadalajara el “Fideo” Álvarez o cualquier otro jugador nacido en una cantera rival, como la del América, pero debe estar consciente la directiva de Chivas de todos los puntos a favor o en contra que se pueden dar. “Obvio se puede dar, es cierto que desde la parte de pantalón largo tienes que acotar esas cosas para que no sucedan y el jugador es un soldado, por eso hay que estar preparado de la mejor forma, para eso se trabaja, para ser un profesional y cuando se está ahí (en la cancha), independientemente de la camiseta que se defienda, dar lo mejor”.

Viento en popa

Omar Bravo sigue en su faceta de auxiliar técnico en Leones Negros, donde forma parte del equipo del timonel Ricardo Rayas.