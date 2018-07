No bloqueamos ni recomendamos a nadie para Selección: Higuera

Aunque reconoció el trabajo que Matías Almeyda realizó durante su estadía con el Rebaño, el directivo de Chivas, José Luis Higuera Barberi, aseguró que la dirigencia del equipo rojiblanco no ha recomendado, ni tampoco bloqueado a ningún candidato para ocupar el cargo de director técnico en la Selección Nacional.

Todo esto a raíz de que trascendió que existía cierto descontento en la plana mayor de los tapatíos por la posible llegada del estratega argentino al banquillo tricolor.

''Nosotros recomendamos a cualquier entrenador que sea ganador, en este caso Matías es ganador, pero nosotros no bloqueamos ni recomendamos, somos parte de un comité deportivo, es un tema de federación y nosotros con la experiencia que tuvimos con Matías, ustedes la vieron, es excelente nos dio grandes resultados, pero nosotros no podemos opinar ni a favor ni en contra''.

El CEO de Chivas agregó que la obligación del Guadalajara para el próximo torneo es la de jugar para llegar al campeonato, aunque a lo único que se compromete es a trabajar para que esto ocurra.

''Este equipo tiene el mandato de jugar para campeonar y estar en las finales, es inaceptable no competir y estamos con todo trabajando. Si no calificas a Liguilla es un fracaso no hay que prometer, hay que trabajar''.

Higuera agregó que se dijo sorprendido con el trabajo que ha realizado el director técnico José Saturnino Cardozo, ya que, a diferencia de otros procesos, ahora sí existe una supervisión directa de lo que ocurre con todas las áreas del equipo.

''Cardozo es una gran persona, nos sorprendió como persona, como profesional, trabaja muy bien, conceptos muy claros de competencia, participación, disciplina. Parte de lo que se hizo anteriormente era no tener una supervisión directa de lo que se estaba haciendo, en todos los compartimientos y reglamentos. Nos pasó un gran aprendizaje, con él empatamos lineamientos de un club, estamos contentos''.

