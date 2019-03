Nicolás Pareja no se siente en deuda con Atlas

Nicolás Pareja no ha tenido la mejor de las suertes en su travesía por el futbol mexicano, pues desde su arribo al Atlas, el zaguero argentino ha padecido lesiones, pasado por el quirófano y cometido errores que costaron caro en partidos determinantes como el Clásico Tapatío ante Chivas.

Sin embargo, a pesar de que no ha cumplido con las expectativas que se generaron a su llegada, Pareja aseguró que no se siente en deuda con el equipo rojinegro, pues han sido factores externos los que le han impedido mostrar su mejor nivel.

''Puede ser por las circunstancias ajenas, porque yo deber… Realmente es difícil, porque la expectativa que se genera no sólo me pasa a mí, sino a muchos jugadores. Obviamente uno siempre quiere llegar, romperla, que sea todo perfecto. Eso me pasó en todos los equipos, es la primera vez que me toca vivir una situación así de llegar y lesionarse cuatro meses''.

''Más allá de eso, yo he dejado todo en cada entrenamiento, en cada partido, en la recuperación, conmigo estoy tranquilo'', comentó el ex jugador del Sevilla de España.

Asimismo, Pareja lamentó que el error que cometió en el Clásico Tapatío, mismo que costó el primer gol de Chivas, le haya generado tantas críticas, pues señaló que ningún jugador puede ser juzgado por una acción en solitario.

''Me equivoqué en un partido, un error en todos los partidos y me parece que a ningún jugador lo puedes condenar por eso, ni mucho menos porque somos humanos. No me equivoco sólo yo, todos somos humanos''.

''Sé qué clase de jugador soy y qué tipo de persona soy. Lastimosamente me tocó estar lesionado bastante tiempo cuando llegué y de equivocarme en un partido importante que era mi segundo partido en el futbol mexicano, esto después de jugar 12 años en Europa'', finalizó.

