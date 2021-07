Nicolás Castillo llora al hablar de su regreso a las canchas

El fin de semana anterior, Nicolás Castillo pisó nuevamente una cancha de futbol tras más de un año luego de haber pasado momentos complicados de lesiones y enfermedades.

En una entrevista otorgada al canal oficial del América, el atacante chileno fue cuestionado sobre sus antecedentes en esta difícil situación, donde no pudo evitar llegar hasta las lágrimas.

"Agradecido con toda la gente que siempre estuvo conmigo en todo momento y nada, ahora me toca disfrutar el primer paso y hoy me toca ponerme a punto todo lo que perdí, perdí año y medio. Me toca volver al que fui", expresa el delantero.

Operación de ruptura del tendón recto femoral y una trombosis arterial que lo mantuvo hospitalizado, fueron parte del proceso que tuvo que pasar el chileno.

Ahora, aún está en duda sobre si se quedará o no para jugar con el América el Apertura 2021, pero está contento con tener la oportunidad de regresar a jugar.

AJ