Neymar, la duda de Brasil ante Bolivia

Con la presencia de Neymar en duda, Brasil afronta el viernes un partido en teoría desigual contra Bolivia en las eliminatorias de la Copa del Mundo. La cita en la Arena Corinthians se presentaba como la oportunidad de Neymar para ir recuperando el cariño de los torcedores.

No se le echó mucho de menos cuando Brasil de anfitrión se consagró campeón de la Copa América el año pasado. Pero el delantero del Paris Saint-Germain padece molestias en la espalda y no será hasta poco antes del partido contra Bolivia cuando se confirme si el 10 de Brasil juega o no.

"Tendremos que esperar", dijo el técnico Tite el jueves. "Si no podemos contar con Neymar, Everton cubrirá su posición". Su ausencia impediría cristalizar lo que se perfilaba como la vuelta de una vieja sociedad con Philippe Coutinho.

El volante, que viene de una temporada en la que se coronó campeón de Europa con el Bayern Múnich para luego volver al Barcelona, fue confirmado como titular en Sao Paulo.

Coutinho y Neymar han jugado juntos desde que coincidieron con las selecciones brasileñas, pero el mediocampista perdió protagonismo con la Verdeamarela tras el Mundial de Rusia 2018.

Brasil también acusa las ausencias por lesión del arquero Alisson y el delantero Gabriel Jesús, pero Tite tienen material de sobra para afrontar esta primera doble fecha de la carrera sudamericana hacia Qatar 2022. El martes visitarán a Perú en Lima.

AJ