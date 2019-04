Necesitamos refrescar el plantel: Leandro Cufré

A falta de dos partidos para que culmine su participación dentro del Clausura 2019, al interior del campamento del Atlas ya planean el armado del equipo para el siguiente torneo.

Así lo dejó ver el estratega Leandro Cufré, quien afirmó que la directiva ya está analizando las necesidades que tiene el plantel de cara a un año futbolístico en el que pelearán por la permanencia en Primera División.

''Hemos hablado, hicimos un mapeo de la intención del club, de los lugares que debemos reforzar, los lugares donde se necesita algún cambio. Hay que refrescar el plantel, como quedan los lesionados, se necesita tiempo y también otro presupuesto'', compartió.

En este mismo tenor, el timonel de los Zorros destacó cuáles deben de ser las características de los refuerzos que lleguen al club, pues aseguró que el equipo no debe fichar por fichar a cualquier jugador.

''Para nosotros principalmente deben tener técnica, estar bien psicológicamente, deben tener táctica y físico, esas son las cuatro características que me gustan de un jugador (…) Hay que hacer un análisis puntual, no hay que traer por traer, sí traer jugadores que uno necesita pero eso ya se verá más adelante, ahora me ocupo de sacarle lo mejor a los que tengo'', finalizó.

