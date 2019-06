Necesitábamos un cambio de liderazgo: Amaury Vergara

Amaury Vergara, nuevo presidente de Chivas, explicó que la salida de José Luis Higuera de la institución fue debido a que "en Chivas se necesitaba un cambio de liderazgo".

"Estamos en un proceso de evaluación serio e importante, de analizar qué es lo que necesitamos", señaló en entrevista a Fox Sports. "Una de las primeras cosas que hacer, cuando mi padre Jorge Vergara me dio esta confianza, era un cambio de liderazgo", señaló.

Afirmó Amaury que Higuera no se fue enojado por una acción en específico: "Cerramos en buenos términos, no hay nada en lo particular que haya detonado esto, más que en interés de levantar al equipo. Necesitamos un cambio en esa parte".

Amaury Vergara agregó que ya era hora de que se ocupara al 100% de lo que ocurre en el negocio familiar. "Mi padre se está recuperando, trabajando en su salud y el equipo no ha tenido los resultados óptimos, por eso es momento de que asuma el total liderazgo y la confianza que depositó en mí, mi padre. Estamos trabajando por los próximos años y debemos de regresar al equipo a ese lugar que siempre hemos tenido, que es ser grande".

✋¡NO SE VENDE!#CentralFOX Amaury Vergara asumió la presidencia de Chivas y dejó un claro mensaje a los aficionados: pic.twitter.com/r8MssIdDO7 — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) 24 de junio de 2019

JM