Nadal confía estar en óptimas condiciones en las ATP Finals

El tenista español Rafael Nadal se muestra optimista con su recuperación y confía estar al 100 por ciento para su debut en las ATP Finals del lunes ante el alemán Alexander Zverev.

"Tengo que ir día a día, pero tengo confianza en que puedo ser competitivo. Mi objetivo es estar sacando el domingo normalmente", aseguró el número uno del ranking mundial de la Asociación de Tenistas Profesionales (ATP).

Una molestia física que le impedía sacar de manera normal obligó a la retirarse en las semifinales del Masters de París el sábado pasado, pero hizo el viaje a Londres y espera estar en condiciones de participar en el torneo y estar los ocho mejores de la temporada.

Feliz de estar en Londres para jugar luego de ausentarse al año pasado y que en 2017 se retiró por lesión, el ibérico es consciente de su situación, por lo que la mejoría que presente en las próximas horas será determinante, aunque él luce muy confiado de que podrá competir.

"Necesito ver cómo evolucionan las cosas, pero tengo buenas esperanzas de estar al 100 por ciento, creo que podré sacar cada día mejor y espero que el domingo pueda hacerlo ya bien", añadió el tenista.

Nadal sabe que medirse a los mejores del mundo lo obliga a estar al 100 por ciento, "confío que puedo ser competitivo, en este torneo están los mejores desde el inicio y requieres estar listo, al cien".

El mallorquín sufrió una distensión en el recto abdominal que le impidió disputar las semifinales en París, pero confía estar en Londres e ir por el título que se le ha negado desde su primera vez, en 2005, y en el que sólo ha disputado dos finales, en 2010 y 2013.

"He clasificado en 15 años al torneo, pero no sé cuántos completé, entonces me gustaría tener la oportunidad de ganarlo", concluyó el ganador de 19 Grand Slams.

