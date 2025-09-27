El quarterback Brock Purdy regresará este fin de semana como titular de los 49ers de San Francisco después de perderse los últimos dos encuentros debido a una lesión en un dedo de un pie.

Purdy participó completamente en la práctica de ayer por primera vez desde que se lesionó en el partido inaugural de la temporada en Seattle y no se identifica más como lesionado para el encuentro del domingo, en casa contra los Jaguars de Jacksonville.

“Se veía bien. Pudo hacer mucho más que la semana pasada”, dijo el entrenador Kyle Shanahan. “Mejoró mucho cada día”.

Shanahan dijo que el equipo tenía la esperanza de que Purdy regresara esta semana después de practicar de manera limitada la anterior. Estuvo limitado nuevamente el miércoles y jueves, pero pudo asumir más trabajo y ahora tiene autorización para jugar.

“Se podía notar que iba en esa dirección”, dijo Shanahan. “Mientras se despertara hoy sintiéndose bien, lo esperábamos”.

Inicialmente, Purdy se lesionó el dedo del pie en la primera mitad del compromiso contra los Seahawks, pero pudo jugar a pesar de la lesión. Completó 26 de 35 pases para 277 yardas con dos touchdowns y dos intercepciones y lideró una serie de anotación para ganar el encuentro.

El dolor empeoró después del partido y Purdy se sometió a una resonancia magnética, la cual mostró que tenía una lesión descrita como similar a un esguince del dedo gordo, pero que no requiere cirugía.

Mac Jones ganó los dos duelos que jugó de inicio en ausencia de Purdy. Lanzó para 563 yardas con cuatro touchdowns y una intercepción en las victorias sobre Nueva Orleans y Arizona.

Jones también estuvo limitado por tercer día consecutivo con una lesión de rodilla y aparece como cuestionable para el partido.

CT