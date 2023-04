Con el nervio a flor de piel, con la calculadora en la mano, y en algunos casos, sin soltar el rosario, la recta final de la temporada regular de la NBA se vive al rojo vivo y los playoffs están a la vuelta de la esquina.

Desde 2021, la NBA presentó un nuevo formato para la clasificación a la postemporada denominado Play-In, mismo que se mantendrá en esta temporada 2022-2023, una especie de reclasificación o repechaje para determinar a los invitados a la fiesta de los playoffs en el deporte ráfaga de los Estados Unidos.

Esto es, los equipos que finalicen en los lugares del 7 al 10 entran a la disputa del Torneo Play-In a disputarse del 11 al 14 de abril.

TE INTERESA: Primer día del Masters de Augusta termina con tres líderes

Las series serán a partido único por lo que en apenas cuatro días se definirán los cuatro equipos que completarán el cuadro de Playoffs. Unos Playoffs que arrancarán el sábado 15 de abril y se extenderán, como máximo, hasta el 20 de junio.

Tomando en cuenta eso, en el Oeste, hasta ayer y tras los últimos resultados, Los Angeles Lakers se posicionan en el séptimo escalón; los New Orleans Pelicans en el octavo lugar; los Minnesota Timberwolves en la novena posición y el Oklahoma City Thunder en el décimo peldaño, por lo que disputarían el Torneo Play-In. Aunque muchas cosas pueden cambiar todavía.

Además, por el momento, Atlanta Hawks, Toronto Raptors y Chicago Bulls son los únicos participantes garantizados de Play-In, los tres en la Conferencia Este.

Los clasificados

A estas alturas ya hay equipos clasificados a la postemporada, destacando los Milwaukee Bucks, Boston Celtics, Philadelphia 76ers, Cleveland Cavaliers y New York Knicks en la Conferencia Este; por otro lado, en el Oeste, los Denver Nuggets, Memphis Grizzlies, Sacramento Kings y Phoenix Suns son los invitados, aunque no hay posiciones, cruces y rivales definidos, ya que todavía falta que se dispute el Play-In en los próximos días.

Calendario del play-in 2023

Martes 11 de abril:

7º Este vs. 8º Este

7º Oeste vs. 8º Oeste

Miércoles 12 de abril:

9º Este vs. 10º Este

9º Oeste vs. 10º Oeste

Viernes 14 de abril:

Perdedor 7º vs. 8º Este vs. Ganador 9º vs. 10º Este

Perdedor 7º vs. 8º Oeste vs. Ganador 9º vs. 10º Oeste

IO