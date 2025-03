NBA: Celtics de Boston tienen nuevo dueño, ¿quién compró al equipo?

De acuerdo con fuentes de AP, los Celtics de Boston se venderán por un monto récord.

Un grupo liderado por William Chisholm, socio gerente de Symphony Technology Group, acordó comprar a los Celtics de Boston por 6 mil 100 millones de dólares, lo que la convertiría en la venta más alta en la historia de la franquicia.

Según la información proporcionada por una persona que habló con The Associated Press bajo condición de anonimato, debido a que ninguna de las partes ha hecho un anuncio público sobre el acuerdo, aún no está claro cuándo se cerrará la venta ni cómo se estructurará.

No obstante, la valoración de 6 mil 100 millones de dólares marcaría un récord en las ligas deportivas importantes de Estados Unidos, superando ligeramente los 6 mil 50 millones que un grupo liderado por Josh Harris gastó para comprar a los Commanders de Washington de la NFL en 2023.



Sportico y ESPN son algunos de los primeros en dar a conocer sobre el acuerdo para la venta de los campeones reinantes de la NBA.

Boston Basketball Partners LLC dijo el verano pasado que tenía la intención de vender el porcentaje mayoritario de los Celtics a finales del año pasado o a principios de este año, y después vendería el resto de sus acciones en 2028.

Se estima que Wyc Grousbeck, cuya familia lidera el grupo de propietarios, permanezca como gobernador de los Celtics hasta que se complete la venta.

El grupo de Grousbeck adquirió los Celtics por 360 millones de dólares en 2002.



La cifra de 6 mil 100 millones de dólares también excedería, por un gran margen, las ventas recientes de franquicias de la NBA.

En 2023, los Suns de Phoenix fueron comprados por el propietario de la firma hipotecaria Mat Ishbia al desembolsar 4 mil millones de dólares, los Bucks de Milwaukee fueron vendidos a los propietarios de los Browns de Cleveland, Jimmy y Dee Haslam, por 3 mil 500 millones de dólares, y Mark Cuban pactó la venta de la mayoría de sus acciones de propiedad de los Mavericks de Dallas a Miriam Adelson y su yerno Patrick Dumont, quien opera la empresa de casinos Las Vegas Sands, por 3 mil 500 millones de dólares.





