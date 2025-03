Porzingis, estrella de la NBA, contrae una enfermedad viral aún sin identificar

El letón Kristaps Porzingis, campeón de la NBA con los Boston Celtics el año pasado, aseguró este lunes que convive con una "enfermedad viral" que los doctores todavía no han podido "identificar por completo" y que está trabajando para volver a competir al máximo de la forma.

Porzingis se perdió este lunes su sexto partido consecutivo y no juega desde el pasado 26 de febrero en la derrota de Boston ante los Detroit Pistons como locales .

"He estado conviviendo con una enfermedad viral que todavía no hemos conseguido identificar por completo. Me estoy recuperando y estoy mejorando. Pero sigo trabajando para mi regreso al máximo para ayudar a este equipo ", escribió Porzingis en sus redes sociales.

¿Quién es Kristaps Porzingis, jugador de los Boston Celtics?

Porzingis llegó a la NBA siendo elegido en la cuarta posición del Draft en 2015, seleccionado por los New York Knicks. Tras cuatro temporadas llegaría intercambiado a Dallas Mavericks, en dónde estaría desde enero de 2019 hasta febrero de 2022.

La directiva de los Mavericks lo intercambió a los Washington Wizards, quienes después de temporada y media lo traspasarían a los Boston Celtics, con quienes ganaría el campeonato de la NBA en la temporada 2023-2024.

Los Celtics, segundos en el Este, se midieron este lunes con los Utah Jazz. Porzingis, de 29 años, promedia 18.9 puntos y 6.8 rebotes por partido durante esta temporada, en la que se ha perdido múltiples partidos por lesión y enfermedad .

"Gracias por vuestro apoyo y espero regresar pronto sano", añadió el letón.

Los Boston Celtics esperan contar con su pívot estrella para los últimos partidos de la temporada regular, así como para los Play-offs en abril.

Con información de EFE

MBV