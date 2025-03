Stephen Curry llega a los cuatro mil triples encestados en la NBA

El alcance y la precisión de Stephen Curry desde el perímetro han sido únicos durante mucho tiempo, ya sea con uno o dos defensores en la cara o al lanzar desde el logo.

Ahora, el líder histórico de la NBA en triples ha alcanzado un nuevo récord: el base estrella de Golden State es el primer jugador en la historia de la liga en alcanzar los cuatro mil encestes de tres puntos. Lo logró un día antes de cumplir 37 años.

Su triple cuatro mil llegó desde la banda derecha, bajo presión tras un pase de Moses Moody a 8:19 del final del tercer cuarto, en su cuarto intento de la noche frente a los Kings de Sacramento.

Los aficionados se pusieron de pie de un salto y aplaudieron cuando Curry anotó, y un homenaje se proyectó en la pantalla gigante durante un tiempo muerto poco después.

El dos veces MVP de la NBA necesitaba dos triples antes del juego. Anotó su primer triple desde la banda izquierda a 5:35 del final del primer cuarto.

Atrapado por Keegan Murray y DeMar DeRozan, Curry falló en su segundo intento, después de que su compañero Draymond Green anotara los primeros seis puntos con un par de triples y el jugador de 2.13 metros Quinten Post también anotara dos triples.

Curry golpeó el aro frontal en su siguiente intento, un tiro de 30 pies cuatro minutos antes del medio tiempo.

Curry anotó cinco triples en la victoria del lunes 130-120 contra Portland. Su primer triple en la carrera llegó el 30 de octubre de 2009, en Phoenix.

El entrenador de los Kings, Doug Christie, recuerda cuando los números de Reggie Miller parecían astronómicos.

"Eran (2 mil 560) con Reggie Miller y era como, 'Whoa, eso está fuera de control'", dijo Christie antes del partido, y luego elogió a Curry.

Curry, quien se convirtió en el jugador 26 en la historia de la NBA en anotar 25 mil puntos durante la victoria en casa del sábado pasado sobre Detroit, está en su temporada 16 en la NBA y no muestra signos de detenerse a pesar de sus noches ocasionales de descanso para cuidar sus rodillas delicadas.

En diciembre de 2021, Curry superó el entonces récord de Ray Allen de 2 mil 973.

Curry podría tener compañía en el club de los 4 mil eventualmente. El guardia de los Clippers, James Harden, es el siguiente en la fila con 3 mil 127 y la estrella de los Bucks, Damian Lillard, detrás de él con 2 mil 794.

"Steph, es algo como nunca hemos visto", dijo el entrenador de Portland, Chauncey Billups. "Ha sido divertido ver su viaje y observar su carrera y su ascenso a la grandeza. Tuve el placer de jugar con él cuando tenía 21 años en el equipo de Estados Unidos.

"Eso fue antes de que se convirtiera en este tipo, que podías decir que iba en camino. Es un trabajador incansable, una gran persona como todos sabemos, así que estoy feliz por su éxito. Lo que ha hecho no me sorprende. Pasas tanto tiempo con él todos los días que entiendes su ética de trabajo, y ha sido simplemente asombroso. Es divertido de ver, no es divertido entrenar contra él".