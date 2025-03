Nikola Jokic hizo historia en la NBA. El tres veces MVP de la NBA logró el primer triple-doble 30-20-20 de la liga en la victoria en tiempo extra de los Nuggets de Denver por 149-141 el viernes sobre los Suns de Phoenix. Jokic terminó con 31 puntos, 21 rebotes y un récord personal de 22 asistencias.

"No se supone que deba ser así", admitió Jokic. "Estaba hablando con (Aaron Gordon) y él me dijo: 'Esos fueron 30 puntos silenciosos'. No hice nada especial, solo parecía que todos estaban en ritmo".

Jokic igualó su récord de franquicia con su 29mo triple-doble de la temporada, y lo alcanzó con su décimo rebote apenas 1:20 después de comenzar la segunda mitad. Ese triple-doble parecía que iba a llegar desde el inicio después de que terminó el primer periodo con 10 unidades, seis asistencias y seis rebotes. Se fue al medio tiempo con 13 tantos, nueve asistencias y ocho rebotes. Se acercó al triple-doble desde temprano, terminando el primer cuarto con diez puntos, seis asistencias y seis rebotes.

El serbio de 30 años está promediando un triple-doble con 19 juegos restantes en la temporada. Sus 28,9 puntos, 12,9 rebotes y 10,6 asistencias por partido lo colocan entre los tres primeros en todas las categorías en la NBA.

"No puedo describirlo, así que no me pidas que lo haga", dijo el entrenador de Denver, Michael Malone. "El tipo es simplemente un jugador increíble, y cuando eres uno de uno en esta liga, con la tremenda historia de esta liga, eso dice mucho. Hay muchos buenos jugadores en esta liga, pero Nikola, en mi opinión, está en una clase aparte".

Inició velozmente el tiempo extra y levantó a los Nuggets después de que desperdiciaron una ventaja de 21 puntos. Tuvo cinco unidades, cinco asistencias y tres rebotes en el período adicional, jugando casi 45 minutos en total.

Hizo un cambio de rumbo con el balón para comenzar el tiempo extra, asistió a Jamal Murray para dos canastas y asistió en un mate y una bandeja de Christian Braun en un lapso de 13 segundos.

"Es simplemente único", dijo Braun. "Nunca verás algo así de nuevo, jamás. Nunca verás a un jugador que haga las cosas que él hace noche tras noche".

El anterior récord de Jokic en asistencias era de 19, que ocurrió el 24 de febrero en Indiana. Superó esa marca con el mate de Michael Porter Jr. que le dio a Denver una ventaja de 139-130 con 1:18 por jugar.

Jokic tiene 149 triple-dobles en su carrera y el viernes fue la séptima vez esta temporada que ha tenido al menos 15 puntos, 15 rebotes y 15 asistencias, para empatar a Oscar Robertson por la mayor cantidad en una temporada. Sus 22 asistencias son las más por un pívot en un juego, pero está muy lejos del récord de la NBA de 30 de Scott Skiles, una marca que no le preocupa.

"Tengo otros problemas más inmediatos que eso en este momento", dijo.

