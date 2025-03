Para Atlas femenil, sacar una victoria contra las Chivas, no solo podría significar sacudirse la hegemonía que las rojiblancas presenten sobre ellas, sino también, meterse entre los primeros ocho lugares para tratar de clasificarse para la Liguilla. Es por esto que el próximo Clásico Tapatío tendrá un ingrediente extra, el cual podría complicarle las cosas al Guadalajara.

Joselyn de la Rosa, mediocampista del Rebaño, aseguró que en el conjunto rojiblanco se están mentalizando en ganar el duelo para mejorar su posición en la tabla y que las rojinegras deberán de preocuparse por sí mismas.

“Nosotras estamos trabajando para quedarnos con los tres puntos, que en Atlas se preocupen por ellas de dónde quieren estar en la tabla o si quieren pelear un puesto en la Liguilla. En Chivas nos estamos ocupando por hacer las cosas bien, ganar los tres puntos, estar más arriba en la tabla para quedar en los cuatro o tres primeros lugares y estar en una buena posición en Liguilla".

“Una de las virtudes es que estamos trabajando como equipo y en la semana se está trabajando al 100% o más. La verdad es que, no queremos perder este Clásico y sabemos qué habrá más intensidad, los tres puntos tienen que quedarse en casa porque tenemos que escalar a los primeros lugares”, aseguró de la Rosa.

Para “Choco” esta será la primera vez que pueda jugar un Clásico Tapatío desde su llegada a Chivas en 2024, puesto que en el torneo anterior no pudo enfrentar a las rojinegras debido a una lesión. Y, afirmó, que sus compañeras están inculcándole lo que significa un partido como estos y que ella dejará todo dentro del terreno de juego.

“Para mí, todos los partidos son muy importantes y el rival siempre, en algún punto, tiene mi respeto. Pero, las canteranas y todas las jugadoras que han estado en Chivas desde que inició la Liga me han sabido llevar para para hacerme ver qué es un Clásico. Pude jugar contra América y si tengo minutos frente a Atlas no me quedará más que dejar el alma en la cancha”, concluyó la mediocampista.

SV