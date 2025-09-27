Roger Goodell, comisionado de la NFL, anunció que para el año 2026 se llevará a cabo el primer partido de temporada regular en el Estadio Maracaná, en Río de Janeiro, Brasil.

“Tras el éxito de los partidos en Sao Paulo estamos sumamente emocionados de jugar en una de las ciudades más emblemáticas del mundo, Río de Janeiro, en el histórico Estadio Maracaná, lo que estrechará nuestros lazos con las decenas de millones de aficionados en Brasil y en toda Sudamérica”, afirmó el comisionado.

Goodell dijo que parte de este acuerdo incluye un mínimo de tres partidos de temporada regular durante los próximos cinco que se efectuarán en Río de Janeiro a partir del 2026.

“Brasil es el segundo mayor consumidor de futbol americano fuera de Estados Unidos. Traer la NFL a Río es un hito que impulsará el turismo, creará empleos, estimulará la economía y demostrará la fortaleza de nuestro estado como destino deportivo internacional”, aseveró Cláudio Castro, gobernador de Río de Janeiro.

CT