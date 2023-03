La Selección Jalisco tiene su presencia asegurada en el Campeonato Mundial Juvenil de Gimnasia Artística, mismo que se disputará del 29 de marzo al 2 de abril en Turquía.

Esto será posible gracias a que Maeba Radillo y Juan Pablo Dueñas, ambos multicampeones de Olimpiadas Nacionales y de Nacionales CONADE, consiguieron su boleto a esta que será la segunda edición del certamen mundialista.

Una vez con su pase en mano, Maeba Radillo se dijo comprometida a dar lo mejor de ella por México en esta justa.

“Me siento muy contenta porque busqué la clasificación y se logró. Me comprometo a hacer todo bien para dejar el nombre de México en alto. Buscaré implementar elementos con más dificultad para estar entre las mejores del all around y ser finalista”, dijo la jalisciense de 14 años de edad.

Por su parte Juan Pablo Dueñas reconoció que ésta es una gran oportunidad para dejar en alto el deporte mexicano.

“Me siento sumamente orgulloso de mí porque con este resultado me doy cuenta que todos mis sacrificios y lesiones valieron la pena. Ahora tengo mi lugar para Turquía y solo buscaré representar a mi querida bandera y aprovechar esta gran oportunidad”, comentó.

La última edición de este Campeonato Mundial tuvo lugar en el 2019, y fue debido a la pandemia del COVID-19 que no se había podido retomar hasta ahora.

IO