Motivado para trascender

José Juan Macías siempre sueña a lo grande, y es por eso que a su regreso al equipo se ha permitido soñar con la posibilidad de hacer historia con Chivas.

El delantero del Rebaño es consciente de que es un objetivo a largo plazo, pero reconoció que en el futuro le gustaría convertirse en el goleador histórico del Guadalajara, lugar que actualmente es ocupado por el ex futbolista Omar Bravo.

“El tema del máximo goleador histórico de Chivas es un sueño para mí, claro que quiero luchar por ello, aunque está muy lejos ese tema. Uno saliendo de la cantera se fija esas metas y es un tema que quisiera lograr”, confesó el atacante.

Omar Bravo jugó durante tres etapas con el Guadalajara, y en ese tiempo marcó un total de 160 goles de los cuales 132 los anotó en el torneo de Liga.

En lo que respecta a Macías, el joven delantero también ha jugado en Chivas durante tres etapas, y a sus 22 años ya ha conseguido 23 tantos con el Rebaño (19 en Liga).

Sin arrepentimientos

Su paso por el futbol de Europa no fue lo esperado, sin embargo José Juan Macías no se arrepiente de haber tomado ese reto en su carrera.

Ahora que ha regresado al redil, el delantero reconoció que esa etapa con el Getafe le ayudó para madurar en muchos aspectos.

“La verdad que maduré muchísimo en todos los sentidos por situaciones que pasé, me siento feliz con ese crecimiento en lo personal.

“En las decisiones que tomo no busco arrepentirme, estoy seguro y estoy agradecido con esa oportunidad que Chivas me brindó. Estoy también muy feliz de estar acá, fue mi decisión. La vida no sólo se trata de futbol y estoy feliz con lo que he crecido personalmente y seguiré dando lo mejor de mí”.

“No sé si en algún momento me perdí o no, tengo 22 años, sigo siendo un chavo y uno tiene que crecer, sólo sé que estoy más maduro en todos los aspectos”, dijo el delantero del Guadalajara.

LA CIFRA

9 meses pasó José Juan Macías sin disputar un juego con el Rebaño; reapareció en la Fecha 6 de este torneo ante el León

MQ