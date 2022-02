Aunque es consciente de que no está en el mejor momento de su carrera, José Juan Macías no oculta que uno de sus objetivos es regresar a la Selección Mexicana para pelear por un puesto en el próximo Mundial.

El artillero sabe que si despunta con el Rebaño podría meterse en la pelea por el puesto de centro delantero, y es por eso que se enfocará en retomar su mejor versión para ser contemplado por Gerardo "Tata" Martino.

"Selección para mí siempre es un sueño, creo que a cualquiera le ilusiona ir, pero hoy no puedo hablar mucho de la Selección porque llevo mucho tiempo sin jugar, entonces si hablamos de merecer pues no he hecho los méritos para ser convocado, y aun así he estado en la preselección, entonces quiero hablar en la cancha para ser visto por el cuerpo técnico del 'Tata' y claro que sueño con ir a un Mundial, pero eso lo dejaremos a la cancha", comentó.

A mediados del año pasado José Juan Macías generó polémica respecto a su participación con la Selección Mexicana, pues el delantero se bajó del equipo olímpico alegando una lesión, sin embargo, poco después se dio a conocer su fichaje con el Getafe de España.

OF