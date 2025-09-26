Monterrey vs Santos forma parte de la agenda de partidos que se disputarán este sábado dentro de la Jornada 11 (J11) del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX. Por si no te lo quieres perder, te damos el horario y los canales de transmisión EN VIVO.

El duelo de la J11 se jugará en La Sultana del Norte. Está pactado para iniciar a las 19:0 0 horas, tiempo del centro de México.

La transmisión del partido estará disponible a través de televisión abierta, restringida y por streaming. Además, podrás seguir el minuto a minuto en las redes sociales de los dos equipos.

Cómo llegan Monterrey y Santos a la Jornada 11

Monterrey viene de sufrir una goleada de 6-2 ante los Diablos Rojos del Toluca; en aquel duelo, sus únicos dos goles los consiguieron Germán Berterame al minuto 10 y Óliver Torres al 39'.

Por su parte, los Guerreros de Santos Laguna se llevaron la victoria ante los Xolos de Tijuana al 90+5' con la anotación de Cristian Dájome.

A pesar de la dolorosa caída, Monterrey se posiciona hasta el momento en la tercera posición de la Tabla General con 22 puntos, mientras que Santos está la decimotercera, con 10 unidades.

Monterrey vs Santos EN VIVO: Dónde ver el partido de la J11 Apertura 2025

El partido será este sábado 27 de septiembre en el Estadio BBVA, de Monterrey, Nuevo León. La mira estará enfocada en los Rayados, que deberán buscar el triunfo a como dé lugar para darle la vuelta a la página.

Fecha: Sábado 27 de septiembre

Sábado 27 de septiembre Hora: 19:00 horas

19:00 horas Estadio: BBVA, Monterrey, Nuevo León

BBVA, Monterrey, Nuevo León Transmisión: ViX Premium, TUDN, Canal 5

*Con información de SUN

**Horarios del centro de México

***Sujeto a cambios de transmisión

----

