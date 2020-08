Momento de dar explicaciones

Los resultados se están escapando y el tapatío Sergio “Checo” Pérez busca una explicación.

Ayer, en el trazado de Spa-Francorchamps, escenario del Gran Premio de Bélgica, Pérez Mendoza terminó en la décima posición luego de haber arrancado desde el séptimo sitio. Una cuestionable estrategia desde el “pit wall” de la escudería Racing Point marginó al jalisciense de pelear por un mejor resultado en la séptima fecha del campeonato 2020 de la Fórmula Uno.

Por ello, el propio Pérez declaró en Spa-Francorchamps, tras la conclusión de la carrera, que tanto él como el resto del equipo debería de “revisar la estrategia”.

Checo había arrancado con gomas blandas, pero por órdenes del equipo no paró a cambiar neumáticos, como hizo la mayoría de los pilotos, tras la entrada en pista del coche de seguridad, que ingresó en la decimoprimera de las 44 vueltas que se dieron y se retiró en la 15. Pérez Mendoza se detuvo cuatro giros después de relanzarse la carrera, descendió al fondo de la parrilla y pudo remontar hasta la zona de puntos, pero se tuvo que conformar con el décimo puesto.

“Es importante que salgamos de aquí y revisemos la estrategia, aunque no creo que tuviese una influencia demasiado grande en el desenlace de la carrera”, opinó el piloto tapatío después de la carrera disputada en la mítica pista de las Árdenas, esto luego de que su compañero de equipo, Lance Stroll, corrió bajo una estrategia a dos paradas y sólo terminó medio segundo por delante, en la novena posición.

Sin embargo, Checo fue consciente de que la estrategia no hubiese bastado para tener un mejor resultado, pues reconoció que otros equipos mostraron un mejor ritmo que ellos, lo cual se reflejó en la clasificación final, pues los dos Renault, un McLaren y un AlphaTauri tuvieron mejor posición.

“Simplemente no tuvimos el ritmo que esperábamos ayer ni hoy. Ha habido coches mas rápidos que nosotros”, apuntó.

POSICIONES

Campeonato de equipos

1. Mercedes

264 puntos

2. Red Bull

158 puntos

3. McLaren

68 puntos

4. Racing Point

63 puntos

5. Ferrari

61 puntos

CAMPEONATO

Clasificación de pilotos

1. Lewis Hamilton 157 puntos 2. Max Verstappen 110 puntos 3. Valtteri Bottas 107 puntos 4. Alexander Albon 48 puntos 5. Charles Leclerc 45 puntos 6. Lando Norris 45 puntos 7. Lance Stroll 42 puntos 8. Daniel Ricciardo 33 puntos 9. Sergio Pérez 33 puntos 10. Esteban Ocon 26 puntos

Cuarenta y siete puntos de ventaja en la clasificación

Lewis Hamilton extiende su dominio en la temporada

AFP• F. LENOIR

Lewis Hamilton lideró de punta a punta en el Gran Premio de Bélgica para obtener la victoria número 89 de su carrera, y quedó a dos de igualar el récord de Michael Schumachar en la Fórmula Uno.

Superó por ocho segundos a Valtteri Bottas, su compañero en el equipo Mercedes, y aventajó por 15 al Red Bull de Max Verstappen.

Todo es fabuloso para Hamilton, pero el inglés entiende que los aficionados de la F1 podrían estar aburriéndose un poco.

“Ustedes saben que soy alguien que no comete muchos errores. Me imagino que no fue la (carrera) más emocionante”, dijo. “Desde luego que me gustaría una competencia reñida, neumático con neumático. Ojalá podamos tener más competencia en las próximas carreras”.

JL