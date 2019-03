Miguel Layún no intercambiará camisetas con jugadores de Chivas

Miguel Layún, defensa de Monterrey y ex jugador de América, descartó intercambiar camisetas con los jugadores de Chivas, que se enfrentará a los regiomontanos mañana sábado a las 21:00 horas.

"Tengo muchos amigos en Chivas ahora; he ido conociendo gente tanto en clubes como a nivel de Selección y eso me ha permitido tener una relación especial con varios de ellos, por mencionar algunos, Jair Pereira, el 'Cone' Brizuela, Pulido, gente con la que he compartido momentos bonitos, aún así, prefiero cambiarles otras camisetas. Lo mismo me pasa con amigos que tengo en Tigres, como Guido Pizarro y Carlos Salcedo", dijo el zaguero en conferencia de prensa.

"Soy un poco romántico con ese tipo de cosas; me gusta respetar al club con el que estoy".

Layún llegó como refuerzo a Monterrey para este torneo luego de pasar cuatro años en el futbol europeo.

El defensa de 30 años sabe bien del significado de Chivas en el futbol mexicano, ya que saltó a la fama con América, rival histórico del Rebaño.

"Soy un poco romántico con ese tipo de cosas, tal vez a la vieja escuela y me gusta respetar al club con el que estoy y no hace de lado que la relación fuera del campo sea la que tengo, pero dentro del campo siempre hay que saber donde estás parado y de momento no tengo pensado realizar el intercambio".

RR