Miguel Herrera se disculpa por insultar al cuerpo arbitral

Miguel Herrera, entrenador del América, se disculpó por llamar "puto" y "maricones" al cuerpo arbitral del clásico joven.

"No es justificación de lo sucedido después del partido. Fue mi frustración, me parece que me manejé de muy mala forma y quiero ofrecer una sincera disculpa a Marco Antonio Ortiz, el árbitro del partido, porque lo ofendí", dijo "Piojo", en un video en redes sociales.

"No son los valores que representa mi forma de ser, mi familia y el club que represento, el América", agregó.

El timonel fue expulsado en el minuto 82 del partido frente al Cruz Azul y, en zona mixta, insultó al silbante con la palabra que la Liga MX intenta borrar de los estadios. Esa palabra le costaría varios juegos de suspensión y una multa de medio millón de pesos, según el reglamento de sanciones de la Liga MX, que señala que "una infracción por racismo o discriminación será suspendido por un mínimo de cinco partidos".

"Haremos una campaña con el Club América, fuerte para que ese grito homofóbico que oye el futbol [mexicano] lo rechacemos todos, porque no es lo que expresamos como deportistas"

"Reitero, Cruz Azul y el árbitro no tuvieron nada que ver, simplemente fue mi molestia por la expulsión, porque siento que no debí de irme expulsado"

La Comisión Disciplinaria investigará al entrenador azulcrema y publicaría la sanción mañana por tarde.

"Estoy muy pensativo porque trato de ser un ejemplo para los niños y los jóvenes, y con estas acciones me veo haciendo las cosas mal", subrayó, anteriormente felicitó a La Máquina por el triunfo de este sábado.

LS